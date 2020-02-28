Глава МИД Украины заявил о возможном переносе встречи лидеров «нормандской четверки»

Киев, 28 февраля. Запланированная на апрель встреча лидеров «нормандской четверки» может быть перенесена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Хотелось бы, чтобы встреча глав государств в «нормандском формате» состоялась в апреле, но очевидно, как показывает ситуация, может быть перенесена», — заявил Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».

Он также добавил, что для проведения очередной встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо выполнить договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущего саммита.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы в «нормандском формате». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пунктов пропуска.