Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 4 марта

Киев, 28 февраля. Верховная рада 4 марта соберется на внеочередное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16.00 часов 4 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Предварительно аппарату Рады поручено обеспечить подготовку и проведение заседания и проинформировать депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем. При этом сам перечень вопросов не приводится.

Не исключено что собрание парламента связано с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, который завил о том, что украинцам на сегодняшний день необходимо торговать наркотиками или оружием, чтобы иметь возможность выплачивать ипотеку.

Среди потенциальных преемников действующего главы кабмина украинские СМИ назвали политика и предпринимателя Сергея Тигипко.

Ранее вице-спикер Рады Руслан Стефанчук допустил, что в украинском правительстве в ближайшее время могут произойти «точечные» изменения. По его мнению, некоторые направления в работе кабмина требуют определенного усиления. В числе таковых он назвал социальное и экономическое, к которым наиболее чувствительно население.