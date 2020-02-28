Группа «Фабрика» обрадовалась идее отправиться на Евровидение-2020

Москва, 28 февраля. Группе «Фабрика» понравилась идея отправиться на конкурс Евровидение-2020 с новой песней «Мама молодая». Участницы группы уверены, что их команда может выступить достойно.

Продюсер Игорь Матвиенко ранее заявил, что на Евровидение-2020 следует отправить его подопечных — группу «Фабрика». По его мнению, это было бы грамотно — послать на конкурс девушек, поющих о нормальных человеческих ценностях.

Участница группы Александра Попова сообщила Пятому каналу, что они готовы представить Россию в Нидерландах.

«Мы надеемся, что шансы большие <…> И для нас это тоже был сюрприз! Впервые мы услышали об этом на юбилейном концерте Игоря Матвиенко, и нам эта идея нравится. Мы готовы!» — заявила Попова.

Певица также отметила, что их новый клип на песню «Мама молодая» был очень хорошо принят, особенно иностранцами. В комментариях пользователи оставляли хвалебные отзывы, отмечая, что «девушки красивые, приятные голоса, приятная мелодия».

«И всем очень нравится танцующий ребенок в животе! Поэтому я надеюсь, что это встретят так же и в Европе — позитивно», — отметила Попова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Александр Панайотов представит Россию на международном песенном конкурсе, который пройдет в Роттердаме в мае. Позднее Екатерина Панайотова, представитель артиста и его супруга, уточнила, что данная новость является фейковой.

Сам артист в социальной сети также написал, что информация об его участии в конкурсе — ложная, передавала «Газета.ру».

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Нидерландах. Страна получила право принять конкурс после победы Дункана Лоуренса в 2019 году. Участник от России выступит в первом полуфинале, гдк определятся 10 финалистов музыкального состязания.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс может оказаться под угрозой из-за вспышки коронавируса в Европе, передавал RT. Известный вирусолог из Нидерландов Аб Остерхаус заявил о целесообразности отмены песенного состязания, если распространение заболевания в течение нескольких месяцев не будет взято под контроль.