Новый тип шизофрении обнаружили в США

Филадельфия, 28 февраля. Американские исследователи обнаружили новый тип шизофрении, проанализировав сканирование мозга 300 пациентов с данным заболеванием.

Отмечается, что первый тип шизофрении характеризуется низкими объемами распространения серого вещества. Новый выявленный тип имеет объемы, сходные с мозгом здорового человека.

«Исследования продемонстрировали, что люди с шизофренией имеют значительно меньшие объемы мозговой ткани, чем здоровые. Но для трети осмотренных пациентов, это было не так — их мозг был полностью нормальным», — заявил Кристос Даватцикос, профессор радиологии Уоллеса Т. Миллера в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании.

По его словам, теперь в отдельных случаях медики не будут ставить диагноз «шизофрения», а будут говорить о «подтипе» или «патологическом паттерне» заболевания.

Как отмечают ученые, данная находка позволит более качественно и персонализировано подходить к лечению психических расстройств. По их словам, на данный момент существует множество антипсихотичных препаратов, нацеленных на лечение шизофрении, но иногда их использование похоже на «выстрел в темноте» — помимо положительных эффектов, они часто несут и отрицательные последствия. Подчеркивается, что теперь у специалистов появится возможность снизить риски побочных действий при лечении данного заболевания.

Ранее «Известия» сообщали, что исследователи из НИЦ «Курчатовский институт» предложили новый простой метод проверки степени тяжести шизофрении у пациентов. Больным будет предлагаться пройти тест на полиграфе. Фиксированные физиологические показатели покажут, насколько сильно пациент нуждается в помощи специалистов.