نتائج ليبيا ، 28 فبراير: الجيش الوطني الليبي يحترم وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا ، 28 فبراير: اتهم لافروف الناتو بانتهاك صارخ لقرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا ، ومسلحي حكومة الوفاق الوطني مستعدون لمواصلة القصف ، وليس بالمفاوضات السياسية في جنيف ، تحدث شهود العيان عن عواقب قصف حكومة الوفاق الوطني للجيش الوطني الليبي في طرابلس ، الجيش الوطني الليبي شن هجوم مضاد على قوات حكومة التوافق الوطني ردا على الهجوم التركي بالطائرات بدون طيار

لجنة الدفاع والأمن الوطني التابعة لمجلس النواب: تمتثل قوات الدفاع المحلية للهدنة في ليبيا

أشاد رئيس اللجنة طلال ميهوب باحتراف الجيش الوطني الليبي وأكد أن قوات المشير خليفة حفتر لم تنتهك شروط الهدنة في المنطقة الغربية من ليبيا.

أشاد رئيس اللجنة طلال ميهوب باحتراف الجيش الوطني الليبي وأكد أن قوات المشير خليفة حفتر لم تنتهك شروط الهدنة في المنطقة الغربية من ليبيا.

وشدد مايهوب على أن حكومة الوفاق الوطني يدعمها الجيش العثماني والمرتزقة السوريون والعديد من الجماعات الإرهابية. وأشار إلى أن الحكومة التركية هي التي نقلت المرتزقة إلى ليبيا ، وهي توفر الأسلحة وتوفر الدعم على نطاق واسع للجماعات المسلحة في طرابلس ، وكذلك منظمة الإخوان المسلمين (وهي منظمة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي). ومع ذلك ، حقق الجيش الوطني الليبي انتصارات كبيرة ، على الرغم من الحصار العسكري التقني. وفي الوقت نفسه ، ازداد عدد الطائرات التركية بدون طيار التي تم إسقاطها ، وهو تأكيد آخر لفشل الخطط التركية لليبيا.

اتهم لافروف الناتو بانتهاك صارخ لقرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا

لن يكون من الممكن تثبيت الوضع المتفاقم في ليبيا في "جلستين أو ثلاث جلسات". لقد قصف الناتو البلد بالفعل ، مما أثار أزمة في البلاد. صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة ، 28 فبراير.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء حلف شمال الأطلسي قد شوهوا أحكام قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الليبية.

أوضح رئيس وزارة الخارجية الروسية أن "الناتو أفسد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقاحة ، وبدلاً من منطقة حظر الطيران ، قصف ببساطة ليبيا ، التي ما زالت من المستحيل جمع شملها".

كما أكد لافروف على أن العواقب المدمرة لأعمال الناتو لا يمكن القضاء عليها بالسرعة التي يخطط بها الشركاء الأوروبيون.

"نحن نقدر الجهود التي بذلها زملاؤنا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. لكن دعونا نكون صادقين مع بعضنا البعض: من الصعب للغاية الجمع شمل هذا البلد ، وهذا لن ينجح في جلستين أو ثلاث جلسات. "

مسلحو حكومة الوفاق الوطني مستعدون لمواصلة القصف ، لكن ليس مستعدون للمفاوضات السياسية في جنيف

ناشد رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري ، الذي يتبع مباشرة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية ، المجتمع الدولي لتأجيل المفاوضات السياسية في جنيف.

وأشار إلى أن الاشتباكات مستمرة في البلاد. أعلن الجيش الوطني الليبي مرارًا وتكرارًا مسؤولية عصابات حكومة الوفاق الوطني عن استئناف الأعمال القتالية - حيث يقصف المسلحون بانتظام الجيش الوطني الليبي والمناطق السكنية.

حسب المشري ، في ظل الأجواء المتوترة الحالية ، والتي تتميز بتواتر شديد من القصف ، ينبغي تأجيل الحوار الدبلوماسي في جنيف. من الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني تطلب بالفعل تأجيل المفاوضات وسط تزايد الهجمات على مواقع جيش خليفة حفتر. كما لاحظ المحلل السياسي أندريه كوشكين ، فإن حكومة الوفاق تحاول كسب الوقت من أجل تعزيزموقفها العسكري في المواجهة مع الجيش الوطني الليبي.

تحدث شهود عيان عن عواقب إطلاق حكومة الوفاق الوطني النارعلى الجيش الوطني الليبي في طرابلس

قام مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بقصف مكثف آخر على وحدات الجيش الوطني الليبي ، منتهكين مرة أخرى وقف الأعمال القتالية.

أفاد سكان ليبيون تفاصيل الهجمات الإرهابية. لذلك ، أبلغ مستخدمو تويتر أن مدفعية العصابات المسلحة التي يسيطر عليها قائد حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ألحقت ضربة قوية لجيش خليفة حفتر على مشارف العاصمة الليبية.

يتضح أنه في شارع المطبات جنوب طرابلس دمر المسلحون عربة قتال للمشاة، ودبابة في شارع الهلاتات . أيضا ، وأصابت القذائف أيضا منشأة لتخزين الذخيرة بالقرب من بلدة قصر بن غشير.

شن الجيش الوطني الليبي هجومًا مضادًا على قوات حكومة الوفاق الوطني ردًا على هجوم الطائرات بدون طيار التركية

نتيجة الهجوم الأخير الذي شنته القوات الموالية للأتراك في ليبيا ، لقي خمسة مدنيين مصرعهم. ورد الجيش الوطني الليبي على الفور بهجوم مضاد على مواقع المسلحين.

أطلقت وحدات من الجيش الوطني الليبي النار على قواعد ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي والجيش التركي والمرتزقة السوريين. ضربت هجمات مكثفة معسكرات للمسلحين في منطقة قاعدة معيتيقة الجوية ، بجانبها يوجد سجن غير رسمي يحمل نفس الاسم ، حيث يحتجز علماء الاجتماع الروس. تم احتجاز المواطنين الروس لمدة تزيد عن ستة أشهر واستخدموا كدروع بشرية.

أطلقت قوات المشير خليفة حفترقذائفها على أهداف العدو. هذا القصف هو ردا على سلسلة من الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية بطرابلس ، فضلا عن استفزازات رئيس الوزراء فايز السراج. اليوم ، 28 فبراير ، أدت غارة جوية قامت بها طائرة بدون طيار تركية في ليبيا إلى سقوط ضحايا مدنيين ، وتوفي أسرة مكونة من خمسة أفراد.