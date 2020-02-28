Турецкие войска нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в Идлибе

Дамаск, 28 февраля. Турецкие военные нанесли ракетный удар по позициям Сирийской арабской армии в долине Аль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб. Об этом сообщил российский военный корреспондент Евгений Поддубный.

Обстрел позиций сирийской армии осуществлялся с территории Турции. В ходе обстрела использовались турецкие реактивные системы залпового огня Т-122 «Сакарья» (Sakarya).

«Миротворцы» хреновы. У этой РСЗО дальность 100 км, боевая часть кассетная, с осколочно-фугасными зарядами. Пришли топить за мир в Идлибе», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно, что о попадании снарядов по позициям сирийской армии в районе населенного пункта Джурин, который расположен на западе долины Аль-Габ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при поддержке турецких военных предприняли попытку масштабного наступления на позиции САА в районе города Серакиб.

Сирийская армия была вынуждена открыть ответный огонь, в результате чего погибли более 30 турецких военных, которые были в составе отрядов боевиков. При этом представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела.