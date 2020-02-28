Фигурантам по делу «Сети» продлили арест на три месяца. ФАН-ТВ

Четвертый день судебных разбирательств по делу «Сети» (запрещенной в России террористической организации) прошел в петербургском 224-м военном гарнизонном суде. В этот раз в зал впустили всех желающих, правда, яблоку негде было упасть.

В качестве свидетелей для дачи показаний по видеосвязи привлекли двух осужденных по «Пензенскому делу»: Илью Шакурского и Максима Иванкина. Последний на суде показал, что не был знаком с подозреваемыми в Петербурге, и знал о них только из газет, в то время как Бояршинов и Филинков прекрасно знали обоих.

Оба свидетеля рассказали, что давали признательные показания под пытками, а также называли фамилию сотрудника ФСБ, который, по их словам, выбивал нужные формулировки. Также с их слов документ «Свод Сети», был найден на компьютере одного из обвиняемых уже после заключения под стражу.

Шакурский в свою очередь заявил, что вообще не подписывал никакие признательные показания, а текст написан следователем. Защитник Виктора Филинкова обратил внимание судьи, что тексты показаний идентичны с одинаковыми формулировками, орфографическими и пунктуационными ошибками.

После допроса свидетелей суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении ареста Бояршинова и Филинкова на три месяца, до 11 июля. Слушание дела отложено на 23 марта, за это время суд подробно изучит результаты экспертиз. Учитывая многочисленные просьбы, служители Фемиды сказали, что следующее заседание возможно пройдет в более просторном помещении.