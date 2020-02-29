Сирия, 29 февраля. САА не пропустила военный конвой США у города Камышлы в Хасаке. Турция активизировала обстрелы в САР после гибели 33 своих солдат в Идлибе. ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Эль-Кунейтры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов на северо-западе Хамы; передислоцировали подкрепление к городу Серакиб в Идлибе; обнаружили военную базу исламистов недалеко от Кафр-Набаля в Идлибе; перекрыли путь для проезда колонны США в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам турецких ВС на севере Алеппо и Хасаки; подозреваются в организации взрыва у города Рас аль-Айн; заявили о задержании около 45 террористов ИГ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: активизировали обстрелы подконтрольных САА районов в САР; сообщили о гибели 33 турецких солдат в южной части Идлиба; заявили о потерях САА в живой силе и технике.

ВВС Израиля: снова атаковали позиции САА в провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Латакия

В минувшие сутки турецкие войска активизировали артобстрелы подконтрольных правительственным силам районов в Латакии, Алеппо, Идлибе и Хаме. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), военные ВС Турции выпустили ракеты в направлении сирийских военных объектов «Кувейрис» и «Менаж», которые, однако, удалось перехватить системам ПВО, установленным на российской авиабазе «Хмеймим».

Ввиду обострения противоречий между Дамаском, Москвой и Анкарой в воды Средиземного моря в Сирии были направлены фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».

Провинция Алеппо

Вооруженные силы Турции нанесли удары по занимаемым правительственными войсками населенным пунктам Нуболь и Аз-Захра. Telegram-канал (qashqul) сообщал о том, что под обстрелом оказались жилые дома, госпиталь и территория кладбища, расположенного у офиса организации «Красный крест», в результате чего пострадали как минимум два местных жителя.

Вновь отмечались артобстрелы турецкими подразделениями районов, занимаемых курдскими бандгруппами. Военный источник в Telegram (hasansofan) заявлял об ударах по району поселений Хавиш, Ахрас и Шейх-Изза у Тель-Рифата.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре в течение дня продолжились обыски «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции США. Военный источник в сети Twitter (FBussoletti) передавал, что рейды обернулись задержанием порядка 45 террористов ИГ, среди которых, как утверждается, находились высокопоставленные члены группировки. Были обследованы районы городов Шхиль, Аль-Бусейра и Дибан.

Несмотря на это, во второй половине дня в оккупированных SDF районах снова произошла вылазка неизвестных, предположительно из числа террористов ИГ. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что сириец по имени Ясин Халаф ан-Найеф был застрелен в городе Дарнидж.

Провинция Идлиб

Накануне поступила новая информация о числе турецких солдат, погибших в результате авиаударов по окрестностям населенного пункта Бехун, который находится в оккупации антиправительственных группировок. По словам губернатора турецкой провинции Хатай Рахми Догана, 33 военных ВС Турции были убиты, еще 36 ранены. О деталях произошедшего сообщили представители российского Минобороны. Так, стало известно, что турецкие военнослужащие на момент атаки находились в рядах боевиков, хотя, в соответствии с данными предварительной координации РФ и Турции, в зоне боевых действий не должны были находится турецкие подразделения.

Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар заявлял о том, что в ответ турки нанесли по целям и объектам сирийцев множество ударов, в результате чего САА понесла значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. Однако официальный Дамаск эти данные не подтверждал.

Разворачивались ожесточенные бои вокруг города Серакиб. В первой половине дня к линии разграничения сил с боевиками прибыло подкрепление армии САР, передавал на своей странице в Twitter военный источник (AndrewBritani). Позднее сообщалось о значительных потерях исламистов в данном районе.

На западе провинции также отмечались вооруженные стычки. Twitter-канал (jisrtv) заявлял о перестрелках в районе Джиср аш-Шугура, находящегося поблизости о границы с соседней Латакией.

Агентство новостей Ortas Online сообщало о том, что работу в ранее освобожденных районах провинции продолжили инженерные подразделения САА. В ходе зачистки местности неподалеку от Кафр-Набаля была найдена военная база «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

Поступали данные об обстреле авиабазы Сирийской арабской армии (САА) на окраине административного центра региона со стороны турецкой артиллерии. Позднее стало известно о повреждении нескольких вертолетов ВВС САР.

Между тем сирийские войска продолжили зачистку оккупированных исламистами территорий на северо-западе провинции. Так, военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) сообщал о том, что силам САР удалось освободить населенные пункты Аль-Зукум, Дукмак, Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид, тогда как боевики публиковали неподтвержденные сведения об уничтожении танка САА.

Во второй половине дня прогремел взрыв в пригороде Хамы Тарик Халаб. Twitter-канал (euphratespost) заявлял о том, что жертвами случившегося стали несколько гражданских лиц.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство SANA News сообщало о том, что израильские ВВС снова нанесли удары по подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории со стороны оккупированных Голанских высот. Под огнем оказались позиции правительственных подразделений у населенных пунктов Аль-Кахтания и Аль-Хуррия, в результате чего ранения получили не менее трех сирийских солдат.

Провинция Хасака

Очередной взрыв прогремел в зоне контроля протурецких формирований на севере Хасаки. Twitter-канал (MoussaNDT) передавал, что детонировал заминированный автомобиль, припаркованный на окраине города Рас аль-Айн. В установке СВУ подозреваются члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольные вылазки в приграничных с Турцией районах.

Также противоборствующие стороны обменивались ударами поблизости от деревни Умм аль-Кейф. Военный источник в Twitter (NotWoofers) заявлял о том, что союзники Турции задействовали во время обстрелов крупнокалиберные пулеметы и минометы.

Стало известно о том, что сирийские военные перекрыли проезд для американского военного конвоя, который осуществлял движение в районе города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.