Сирия, 29 февраля. САА не пропустила военный конвой США у города Камышлы в Хасаке. Турция активизировала обстрелы в САР после гибели 33 своих солдат в Идлибе. ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Эль-Кунейтры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов на северо-западе Хамы; передислоцировали подкрепление к городу Серакиб в Идлибе; обнаружили военную базу исламистов недалеко от Кафр-Набаля в Идлибе; перекрыли путь для проезда колонны США в Хасаке.
Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам турецких ВС на севере Алеппо и Хасаки; подозреваются в организации взрыва у города Рас аль-Айн; заявили о задержании около 45 террористов ИГ1 в Восточном Дейр-эз-Зоре.
ВС Турции и протурецкие силы: активизировали обстрелы подконтрольных САА районов в САР; сообщили о гибели 33 турецких солдат в южной части Идлиба; заявили о потерях САА в живой силе и технике.
ВВС Израиля: снова атаковали позиции САА в провинции Эль-Кунейтра.
Провинция Латакия
В минувшие сутки турецкие войска активизировали артобстрелы подконтрольных правительственным силам районов в Латакии, Алеппо, Идлибе и Хаме. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), военные ВС Турции выпустили ракеты в направлении сирийских военных объектов «Кувейрис» и «Менаж», которые, однако, удалось перехватить системам ПВО, установленным на российской авиабазе «Хмеймим».
Ввиду обострения противоречий между Дамаском, Москвой и Анкарой в воды Средиземного моря в Сирии были направлены фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».
Провинция Алеппо
Вооруженные силы Турции нанесли удары по занимаемым правительственными войсками населенным пунктам Нуболь и Аз-Захра. Telegram-канал (qashqul) сообщал о том, что под обстрелом оказались жилые дома, госпиталь и территория кладбища, расположенного у офиса организации «Красный крест», в результате чего пострадали как минимум два местных жителя.
Вновь отмечались артобстрелы турецкими подразделениями районов, занимаемых курдскими бандгруппами. Военный источник в Telegram (hasansofan) заявлял об ударах по району поселений Хавиш, Ахрас и Шейх-Изза у Тель-Рифата.
Провинция Дейр-эз-Зор
В Восточном Дейр-эз-Зоре в течение дня продолжились обыски «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции США. Военный источник в сети Twitter (FBussoletti) передавал, что рейды обернулись задержанием порядка 45 террористов ИГ, среди которых, как утверждается, находились высокопоставленные члены группировки. Были обследованы районы городов Шхиль, Аль-Бусейра и Дибан.
Несмотря на это, во второй половине дня в оккупированных SDF районах снова произошла вылазка неизвестных, предположительно из числа террористов ИГ. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что сириец по имени Ясин Халаф ан-Найеф был застрелен в городе Дарнидж.
Провинция Идлиб
Накануне поступила новая информация о числе турецких солдат, погибших в результате авиаударов по окрестностям населенного пункта Бехун, который находится в оккупации антиправительственных группировок. По словам губернатора турецкой провинции Хатай Рахми Догана, 33 военных ВС Турции были убиты, еще 36 ранены. О деталях произошедшего сообщили представители российского Минобороны. Так, стало известно, что турецкие военнослужащие на момент атаки находились в рядах боевиков, хотя, в соответствии с данными предварительной координации РФ и Турции, в зоне боевых действий не должны были находится турецкие подразделения.
Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар заявлял о том, что в ответ турки нанесли по целям и объектам сирийцев множество ударов, в результате чего САА понесла значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. Однако официальный Дамаск эти данные не подтверждал.
Разворачивались ожесточенные бои вокруг города Серакиб. В первой половине дня к линии разграничения сил с боевиками прибыло подкрепление армии САР, передавал на своей странице в Twitter военный источник (AndrewBritani). Позднее сообщалось о значительных потерях исламистов в данном районе.
На западе провинции также отмечались вооруженные стычки. Twitter-канал (jisrtv) заявлял о перестрелках в районе Джиср аш-Шугура, находящегося поблизости о границы с соседней Латакией.
Агентство новостей Ortas Online сообщало о том, что работу в ранее освобожденных районах провинции продолжили инженерные подразделения САА. В ходе зачистки местности неподалеку от Кафр-Набаля была найдена военная база «Хайят Тахрир аш-Шам».
Провинция Хама
Поступали данные об обстреле авиабазы Сирийской арабской армии (САА) на окраине административного центра региона со стороны турецкой артиллерии. Позднее стало известно о повреждении нескольких вертолетов ВВС САР.
Между тем сирийские войска продолжили зачистку оккупированных исламистами территорий на северо-западе провинции. Так, военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) сообщал о том, что силам САР удалось освободить населенные пункты Аль-Зукум, Дукмак, Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид, тогда как боевики публиковали неподтвержденные сведения об уничтожении танка САА.
Во второй половине дня прогремел взрыв в пригороде Хамы Тарик Халаб. Twitter-канал (euphratespost) заявлял о том, что жертвами случившегося стали несколько гражданских лиц.
Провинция Эль-Кунейтра
Информационное агентство SANA News сообщало о том, что израильские ВВС снова нанесли удары по подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории со стороны оккупированных Голанских высот. Под огнем оказались позиции правительственных подразделений у населенных пунктов Аль-Кахтания и Аль-Хуррия, в результате чего ранения получили не менее трех сирийских солдат.
Провинция Хасака
Очередной взрыв прогремел в зоне контроля протурецких формирований на севере Хасаки. Twitter-канал (MoussaNDT) передавал, что детонировал заминированный автомобиль, припаркованный на окраине города Рас аль-Айн. В установке СВУ подозреваются члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольные вылазки в приграничных с Турцией районах.
Также противоборствующие стороны обменивались ударами поблизости от деревни Умм аль-Кейф. Военный источник в Twitter (NotWoofers) заявлял о том, что союзники Турции задействовали во время обстрелов крупнокалиберные пулеметы и минометы.
Стало известно о том, что сирийские военные перекрыли проезд для американского военного конвоя, который осуществлял движение в районе города Камышлы.
1 Организация запрещена на территории РФ.