ННК Ливии использует самолеты для транспортировки раненых турецких солдат

Триполи, 28 февраля. Самолеты, принадлежащие Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии, перевозят раненых турецких военных из Ливии в Турцию. Об этом рассказал журналист Матог Салех.

По словам Салеха, самолеты ННК задействованы в перевозках солдат ВС Турции из Триполи в Стамбул. В качестве подтверждения своих слов журналист опубликовал фотографию, сделанную в аэропорту «Митига».

Great to see Libya’s National Oil Corporation’s planes being used to fly out Injured Turkish soldiers from Tripoli to Istanbul. pic.twitter.com/Pmap5t9MhS — Matog Saleh (@MatogSaleh) February 28, 2020

Отметим, что аэропорт «Митига» после усилившейся турецкой интервенции стал военной базой Турции. Через него Турция осуществляет доставку в Триполи завербованных сирийских боевиков, а также крупнейшие поставки вооружений, на что Организация Объединенных Наций ввела запрет.

Рядом с «Митигой» находится одноименная тюрьма, где незаконно удерживаются российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии используют заключенных в качестве живого щита, производя из аэропорта и его окрестностей обстрелы по ЛНА. Активность подконтрольных ПНС бандформирований, выражающаяся в обстрелах мест базирования сил Ливийской национальной армии (ЛНА) и гражданских объектов, вынудила ЛНА нанести ответный удар по ним. Известно, что в результате ВС Турции потеряли до 10 человек.

Российские социологи, находящиеся в тюрьме «Митига», были похищены бандитами группировки RADA в мае 2019 года. Им так и не были предъявлены обвинения. Боевики RADA, подчиняющиеся лидеру ПНС Файезу Сарраджу, занесены в санкционный список ООН — они обвиняются в похищении людей с целью выкупа, пытках и убийствах.