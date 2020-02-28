Сирия, 28 февраля. Неизвестный взрыв на окраине Хамы привел к ранению нескольких мирных жителей. Турция направила в Идлиб очередной военный конвой. Кладбище боевиков «Тахрир аш-Шам» было найдено у Анадана на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили кладбище боевиков вблизи города Анадан на западе Алеппо; нанесли урон исламистам в районе Серакиба в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца в городе Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обстреливают позиции курдских боевиков западнее Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили очередной военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) обнаружила кладбище, на котором захоронены боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Оно было найдено неподалеку от города Анадан. Отмечается, что здесь захоронены более 950 джихадистов иностранного происхождения. Напомним, населенный пункт перешел под контроль правительственных подразделений в середине месяца. Наряду с ним, впервые за последние восемь лет был полностью освобожден административный центр провинции и его окрестности.

Между тем Twitter-канал (Caki) заявляет, что турецкая артиллерия возобновила обстрелы опорных пунктов курдских бандгрупп на северо-востоке региона. Под ударом оказался район города Аль-Арима, который находится у линии соприкосновения сил западнее Манбиджа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории произошла новая вылазка неизвестных. Один из местных жителей по имени Ясин Халаф ан-Найеф был застрелен группой вооруженных людей в населенном пункте Дарнидж. В убийстве подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки в составе так называемых спящих ячеек. Напомним, ранее курдские боевики заявляли о том, что преуспели в зачистке Восточного Дейр-эз-Зора, задержав около 45 джихадистов ИГ1. Однако официального подтверждения эта информация не получила.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о продолжающихся столкновениях у Серакиба. Согласно информации новостного агентства Ortas Online, сирийским войскам удалось нанести противнику серьезный урон в живой силе и военной технике. Более подробная информация пока выясняется.

Тем временем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявляет, что в провинцию прибыл очередной военный конвой из Турции. Колонна с подкреплениями въехала на территорию САР через пограничный переход «Кафр Лясин». Как известно, турки обеспечивают техникой и снаряжением боевиков так называемой умеренной оппозиции, которая, в свою очередь, действует совместно с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

В первой половине дня сообщалось об ударах турецких вооруженных сил по территории авиабазы на окраине города Хама. Появились данные о последствиях атаки. Согласно информации военного источника сирийских источников, в результате обстрела были повреждены несколько вертолетов ВВС Сирии.

Более того, стало известно о взрыве неизвестного свойства в окрестностях административного центра провинции. Twitter-канал (euphratespost) передает, что инцидент произошел в районе Тарик Халаб. По предварительным данным, несколько мирных жителей получили ранения.

Между тем военный источник (rybar) обнародовал на своей странице в сети Telegram фото из деревень Хош и Аль-Амакия, которые перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) ранее.

1 Организация запрещена на территории РФ.