Хотиненко рассказал, когда в России появится детско-юношеское кино

Первые детско-юношеские фильмы могут выйти уже через два года. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил режиссер Владимир Хотиненко.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о дефиците позитивного и созидательного контента для подростков, в том числе фильмов, герои которых живут идеей самосовершенствования и борьбой за конструктивные ценности. Хотиненко прокомментировал это заявление детского омбудсмена.

«Этот вопрос мы планируем обсуждать в Общественной палате 16 марта [в рамках рабочей группы по формированию стратегии развития детско-юношеского кино]. В последнее время это главная тема у нас в группе, потому что детско-юношеское кино умерло как жанр. Вы его просто не найдете. Из-за этого потерялись и специалисты», — заметил Хотиненко.

По его словам, это направление исчезло с закрытием киностудии имени Максима Горького, а вместе с ним — и соответствующее поле интересов. Режиссер напомнил, что уделять внимание таким картинам перестало и телевидение, так как во время их показа нельзя демонстрировать рекламу.

«Они не берут [в эфир], потому что рекламу нельзя вставлять в детское кино. Это тоже неправильно. Какую-то, наверное, демонстрировать можно», — предположил собеседник ФАН.

По его мнению, такие фильмы на какое-то время выпали из поля зрения, но сейчас ситуация изменилась.

«Слава богу, создан и в Минкульте отдельный конкурс по детско-юношескому кино», — обратил внимание режиссер.

При этом быстрых результатов ожидать не стоит, указал он.

«Сейчас уже появляются сценарии — я их читаю. Думаю, через годика два что-то выйдет. Потому что этому вопросу стали уделять внимание. Но кино — дело не быстрое», — уточнил Хотиненко.

Отвечая на вопрос журналиста, он констатировал, что речь идет о картинах про молодежь и ее жизнь.