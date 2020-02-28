Галкин и Пугачева показали трогательные домашние фото

Москва, 28 февраля. Телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева порадовали поклонников новыми семейными фотографиями.

Галкин в Instagram опубликовал снимок, на котором Примадонна нежно обнимает близнецов Лизу и Гарри. Мальчик смотрит в телефон, а вот Лиза, как настоящая актриса, позирует фотографу-отцу.

«Хороший день дома», — подписал трогательный домашний снимок Галкин.

Пугачева опубликовала в соцсети фотографию, на которой она без макияжа обнимает малышку Лизу.

«Счастье в надежных руках», — подписала она снимок.

Поклонники восхитились трогательным домашним снимком, оставив в комментариях огромное количество пожеланий здоровья, смайликов с сердечками и просто милых сообщений.

«Дай Бог долгих лет счастья!» — пишет коллега Пугачевой Игорь Николаев.

«Девчульки, как хорошо когда мама рядом», — добавила mzhamaletdinova.

Еще больше умильных сообщений оказалось под снимком, который разместил у себя на странице Максим Галкин.

«Вот оно счастье!!! Крепкого здоровья вам и вашим близким!» — написала vanechka.says.

«Очень позитивная и живая атмосфера», — считает marinamarinika.

«Прекрасная семья. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и счастливых людей) Вы большие молодцы!» — добавила kate_pro_motivation.

Ранее, как передавала «Газета.ру», Галкин показал, как супруга и дети встречают его после съемок. Он опубликовал видео, в котором Пугачева с детьми марширует стоя за стеклянной дверью. В кадре звучит музыка из кинофильма «Звездные войны».

Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 2011 года. В 2013 году они стали родителями.