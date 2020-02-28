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ВОЗ считает риск распространения коронавируса очень высоким

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ВОЗ считает риск распространения коронавируса очень высокимЖенева, 28 февраля. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — цитирует его ТАСС.

По его данным, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 4 тыс. 351 человек.

Напомним, вспышка пневмонии, возбудителем котором оказался новый тип коронавируса, произошел в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Постепенно COVID-19 проник в более чем 50 стран. Число заболевших коронавирусом во всем мире выросло до 83 тыс. 368, 2 тыс. 858 заразившихся погибли. Выздоровели 36 тыс. 486 человек. 

Ранее  Гебрейесус заявил, что ни одна страна на планете не должна думать, что ее коронавирус не коснется.

В Москве сегодня заявили о депортации 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом. Кроме того, во всех аэропортах будет введен усиленный режим контроля за прибывающими из Ирана и Южной Кореи. Особое внимание будет также уделяться и путешественникам из Италии. В этих странах ситуация с COVID-19 обстоит особенно остро.

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Источник: тасс
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