Буланова расстроилась из-за драки фанаток на концерте, которую не заметила

Москва, 28 февраля. Известная эстрадная певица Татьяна Буланова отреагировала на конфликт между ее поклонницами, разгоревшийся на концерте в Рязани.

Ранее в Сети появилось видео потасовки. Две женщины, пришедшие послушать любимую исполнительницу, сцепились за выгодное место для фотографирования в первых рядах. Выступление Булановой проходило в цирке, зрительницы подрались под лиричную композицию «Не плачь».

Фанатки хватали друг друга за волосы и толкались. Разнять их удалось поспешившему на помощь мужчине.

Буланова призналась, что на самом концерте происходящее в зале не заметила. Ей мешали яркие софиты, свет от которых не позволяет что-либо разглядеть.

«Узнала об этом только сегодня из Интернета. Как таковой драки не было, кто-то просто потолкался», — цитирует певицу URA.RU.

Артистка призналась, что ролик произвел на нее неприятное впечатление, ее расстроила случившаяся потасовка.

«Если бы я увидела происходящее на концерте, то остановила бы выступление», — заключила Буланова.

Как сообщили ранее в пресс-службе УМВД по Рязанской области, в отношении произошедшего инцидента проводится проверка.

Отметим, что ранее неспокойно прошел концерт Дианы Арбениной. В День всех влюбленных на стадионе «ВТБ Арена» в Москве она выругалась на глазах у 14 тысяч зрителей. Причиной вспышки эмоций певицы стал заклинивший механизм подъемной конструкции, который помешал ей продолжить выступление.