Украина ужесточает с 1 марта правила пересечения границы с Россией

Киев, 28 февраля. Украинцы с 1 марта не смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении, для этого им необходимо будет иметь загранпаспорт. Об этом сообщили в так называемом Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины.

Кроме того, в министерстве напомнили, что пересечение украино-российской границы через неподконтрольные киевским властям пункты пропуска на «временно оккупированной территории» является нарушением украинского законодательства.

Об этом в ведомстве рассказали в связи с распространенной практикой: «отдельные жители временно оккупированных территорий» попадают на территорию РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а затем въезжают на территорию Украины через ее пункты пропуска на госгранице с РФ.

В министерстве попросили украинцев, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса и в Крыму, заранее заботиться об оформлении загранпаспорта и/или соответствующего пропуска.

Такая политика ужесточения со стороны Киева обусловлена затянувшимся внутриукраинским конфликтом и воссоединением Крыма с Россией. Власти Украины не хотят мириться с решением объявивших о независимости республик Донбасса и с потерей полуострова. Кроме того, они считают, что в их территориальных утратах замешана Россия.

Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не является участницей украинского конфликта, и обращала внимание Киева на то, что Крым стал частью РФ после соответствующего добровольного волеизъявления его жителей.