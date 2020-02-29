Сирия, 29 февраля. Исламисты нанесли удары по городу Джурин на северо-западе Хамы. Курдские боевики вступили в вооруженное противостояние с жителями САР на севере Дейр-эз-Зора. Сеть тоннелей была обнаружена в городе Маар-Зита в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате взрыва на шоссе Джиллен — Шейх-Саад на западе Даръа; обнаружили сеть тоннелей в населенном пункте Маар-Зита на юге Идлиба; подверглись обстрелам исламистов на северо-западе Хамы; нанесли удары по позициям боевиков у Бинниша на севере Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: вступили в вооруженное противостояние с мирными жителями у месторождения Аль-Эзба на севере Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: задействовали дроны у границы между Алеппо и Идлибом; обстреливают район Тель-Рифата в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

В северной части региона вновь наблюдаются артобстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Военный источник в сети Twitter (rojavanetwork) заявляет, что под огнем оказались укрепрайоны курдских боевиков на подступах к населенным пунктам Дейр-Джамал и Тель-Рифат. О потерях Отрядов народной самообороны (YPG) в живой силе или военной технике пока не сообщалось.

В то же время в регионе были замечены беспилотники ВВС Турции. Twitter-канал (mohmad_rasheed) передает, что турецкий дрон осуществил вылеты в воздушном пространстве Алеппо вдоль границы с Идлибом.

Провинция Дейр-эз-Зор

Наблюдается рост напряженности между курдскими боевиками и местным населением в районе месторождения Аль-Эзба в северной части Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (euphratespost), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вступили в вооруженное противостояние с сирийцами, в результате которого пострадали несколько человек с обеих сторон. Известно, что курдские боевики перекрыли въезд в одноименный населенный пункт и направили к нему подкрепления. О причинах конфликта пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о взрыве в западной части провинции. Детонировала бомба, заложенная на пути следования патрульных Сирийской арабской армии (САА), на шоссе Джиллен — Шейх-Саад. По предварительным данным, на СВУ подорвался автомобиль правительственных подразделений, в результате чего погибли четыре сирийских солдата. Еще несколько человек были ранены. В организации теракта подозреваются боевики вооруженной оппозиции, действующие в координации с американскими силами, дислоцирующимися на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что правительственные войска обнаружили сеть тоннелей в населенном пункте Маар-Зита, который был освобожден четыре дня назад. Кроме того, в городе были найдены баррикады, построенные боевиками.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) активизировала обстрелы мест базирования боевиков в северных районах провинции. По данным информационного портала Halab Today TV, артиллерийские дивизионы САА нанесли удары по военным объектам террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Бинниш. Никакой информации о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

В попытке отомстить за потерю территории долины Аль-Габ боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по жилым районам, подконтрольным правительственным силам. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), несколько снарядов, выпущенных с позиций «Сирийской национальной армии», упали в населенном пункте Джурин на северо-западе от административного центра провинции. Данные о возможных жертвах среди мирных жителей в настоящий момент выясняются.