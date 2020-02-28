Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Вертолет разбился в Астраханской области

3 061
0 Оставить комментарий

Вертолет разбился в Астраханской областиАстрахань, 28 февраля. Частный вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Линейный в Астраханской области. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах региона. 

«ЧП произошло около 20.30 по местному времени. Вертолет взлетел с базы отдыха «Прохладное» и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград», — уточнил собеседник ФАН. 

По его словам, о крушении сообщил местный житель — владелец расположенной неподалеку фермы.

«Представители базы отдыха подтвердили, что от них летают вертолеты в Волгоград. На базе в Волгограде, в свою очередь, сообщили, что все воздушные суда на месте, кроме одного. Сейчас его ищут  в степи», — добавил источник.

Новости партнеров

Новости партнеров