Вертолет разбился в Астраханской области

Астрахань, 28 февраля. Частный вертолет Robinson потерпел крушение в районе поселка Линейный в Астраханской области. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах региона.

«ЧП произошло около 20.30 по местному времени. Вертолет взлетел с базы отдыха «Прохладное» и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград», — уточнил собеседник ФАН.

По его словам, о крушении сообщил местный житель — владелец расположенной неподалеку фермы.