Прощеное воскресенье 2020: когда, что за праздник, как просить прощения и как отвечать

Прощеное воскресенье, которое в 2020 году отмечается 1 марта, предваряет Великий пост. В этот день принято просить друг у друга прощения, чтобы с чистой душой войти в период строгих ограничений перед главным христианским праздником — Светлой Пасхой. Об особенностях Прощеного воскресенья читайте в материале Федерального агентства новостей.

Откуда пришла традиция просить прощения перед Великим постом?

Обычай просить друг у друга прощения перед Великим постом появился в древние времена, когда монахи уходили из монастырей в пустыни и не были уверены, что вернутся к Пасхе, потому что не исключали, что путь, который они совершат, чтобы молиться весь пост в уединении, может оказаться последним в их земной жизни. Поэтому им было важно простить и получить прощение от всех, кого они знали, перед опасным путешествием — проститься с ними.

Эта традиция дошла до наших дней.

«Прощеное воскресение — это время, когда мы просим прощения у других людей. Но для того, чтобы пережить прощение, нам надо научиться самим прощать. Вот именно потому, что мы нуждаемся в прощении, мы должны научиться прощать других людей», — объясняет протоиерей Олег Стеняев.

Он говорит, что главная цель Великого поста — это покаяние, духовное очищение, обновление перед Пасхой.

«Собственное исправление, которое должно начаться с осознания собственной оскверненности, греховности и доброго взирания на других людей, доброго отношения к ним. И во время поста нам надо молиться и просить бога о том, чтобы нам видеть свое собственное согрешение, как увидели свое состояние Закхей, блудный сын, мытарь, и не осуждать брата своего», — таково, по словам Олега Стеняева, значение Прощеного воскресенья, открывающего Великий пост.

У кого и как просить прощения? Как правильно отвечать?

Просить прощения перед Великим постом нужно у всех, кого вольно или невольно вы могли обидеть. И давать прощение в этот день нужно всем, на кого мы затаили обиду, даже если они об этом не просят.

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам отец ваш небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и отец ваш не простит вам согрешений ваших», — такие слова Иисуса Христа приводятся в Евангелии от Матфея.

Представители Русской православной церкви учат, что в Прощеное воскресенье, в первую очередь, нужно покаяться и попросить прощения у тех, кого вы огорчили, с кем плохо обошлись, с кем имеете сложности и недосказанности в отношениях. При этом надо понимать, что просить прощения и извиняться — не одно и то же. Просить прощения — значит признать свою вину и обещать исправиться. А прощать — значит принять виноватого и в душе снять с него вину.

А во вторую очередь в Прощеное воскресенье нужно просить прощения у всех людей, которые нам повстречаются в этот день, как у своих братьев и сестер, коими они и являются, с точки зрения веры.

Если речь идет о прощении в семье, то первыми испросить его должны старшие перед младшими по возрасту. Начальники должны первыми извиниться перед подчиненными. Принято в этот день просить прощения и у усопших родственников.

Правильно просить прощения так: «Прости меня, если чем-то тебя огорчил умышлено или нет». А отвечать надо так: «Бог простит, и я прощаю». Эти слова подразумевают, что господь простит за покаяние, а человек обиды не держит и принимает того, кто просил у него прощения.

На Руси была традиция, прося и даруя прощение в Прощеное воскресенье, целоваться три раза. Именно поэтому в народе этот день носил название «Целовальник». Прощеным воскресеньем завершается празднование Масленицы.