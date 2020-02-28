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МИД РФ предостерег россиян от поездок на японский остров Хоккайдо

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МИД РФ предостерег россиян от поездок на японский остров ХоккайдоМосква, 28 февраля. МИД РФ предупредил россиян об опасности посещения японского острова Хоккайдо из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства. 

По данным министерства, на острове было диагностировано 66 случаев заболевания COVID-19. 28 февраля власти префектуры объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения сроком на три недели - до 19 марта.

«Рекомендуем российским гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию», — подчеркнули в МИД РФ.

Отметим, что ранее правительство Японии рекомендовало вводить внеочередные каникулы в учебных заведениях и отменять массовые мероприятия во избежание распространения коронавируса. 

Сегодня Всемирная организация здравоохранения повысила риск угрозы распространения COVID-19 до очень высокого. 

 

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