Вице-спикер Рады допустил «точечные» изменения в правительстве Украины

Киев, 28 февраля. Вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук считает, что в украинском правительстве могут быть «точечные» изменения.

По его мнению, некоторые направления в работе кабмина требуют определенного усиления. Например, социальное и экономическое — то, к чему больше всего чувствительно население.

«Какие-то точечные изменения в правительстве, безусловно, могут быть», — допустил Стефанчук.

Недавно украинские СМИ сообщили о планах президента страны Владимира Зеленского сменить премьер-министра. Действующий глава правительства Алексей Гончарук уточнил, что заявление об отставке не подавал.

Тем не менее пресса уготовила судьбу нового руководителя кабмина политику и предпринимателю Сергею Тигипко. Якобы несколько источников СМИ в правительстве узнали, что Зеленский рассматривает его кандидатуру на этот пост.

Ранее украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о сложении полномочий депутата Верховной рады. Артист назвал такое решение «шагом чести навстречу избирателям, коллегам по партии и самому себе». Он подчеркнул, что нынешний созыв парламента не смог справиться с главной задачей, которая предполагает «создание образа Украины как современного европейского государства».