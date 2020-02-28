Маркетолог из Москвы создала фонд помощи женщинам — жертвам домашнего насилия

41-летний программист-экономист из Москвы Наталья Радиевская помогает женщинам — жертвам домашнего насилия. Из небольших сообществ, где помогали женщинам советами, оказывали поддержку и организовывали встречи, удалось создать благотворительный фонд «Ежевика», работа в котором стала главной в жизни Натальи. О создании фонда, проблемах домашнего насилия и трудностях в оказании помощи пострадавшим женщинам она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я сама прошла через подобные истории. Мой опыт называют уникальным, но это не так. Три года мы существовали как группа в социальных сетях в Интернете. Я создала группу поддержки женщин, находящихся в сложных психологических ситуациях. Женщины зачастую не могут сформулировать проблемы, с которыми столкнулись. Нам часто просто пишут: «Мне плохо. Я больше не хочу жить», — поделилась собеседница ФАН.

По словам Радиевской, для того, чтобы узнать, что случилось в жизни у женщины, требуется некоторое время и достаточно большая поддержка социума. Через личное общение человек перестает быть изолирован от своей проблемы.

«Вот у нас был случай, когда девушка написала, что больше не хочет жить. По чистой случайности я узнала ее адрес. Другой участнице группы я написала, попросила ее приехать и поддержать обратившуюся с проблемой девушку. В последствии это оказалось ключевым моментом. Этот разговор на кухне с участником группы убедил девушку начать строить жизнь. Жить по-другому», — вспомнила Наталья.

Сейчас команда фонда «Ежевика» администрирует группы в социальных сетях круглосуточно. Только в одной из групп работают 11 администраторов из России, Англии, Германии, Франции, Украины. По словам Натальи, экстренных запросов, когда требуется оперативное вмешательство, приходит не много. Многие просто боятся публичности.

«У нас раз в месяц открываются волонтерские посты, где каждая женщина, которая находится в группе, может получить помощь психолога за символическую плату либо бесплатно, — констатировала она. — Несмотря на то, что в Москве действуют центры психологической помощи, в других регионах и за рубежом они не так развиты. В основном женщины находятся в социальной изоляции, поэтому они даже не задумываются о том, чтобы прийти в центр помощи. Мы при групповой поддержке малыми шагами начинаем работать с психологом».

Как призналась основатель «Ежевики», коммуникация с сотрудниками органов правопорядка — одна из самых сложных в работе. Часто волонтерам приходится сопровождать жертв домашнего насилия в полицию, чтобы подать заявление, дать делу ход. Психологическая поддержка в данном случае играет значительную роль, но нередки случаи, когда сотрудники полиции оказывают давление на пострадавших женщин, высказывая голословные обвинения.

«У нас был случай, что одна женщина провела в бомбоубежище 2,5 месяца. Мы даже об этом не знали, — вспоминала Наталья. — Она рассказала об этом психологу-волонтеру только после того, как нам удалось ей помочь. Эта женщина спряталась в бомбоубежище вместе с двумя детьми — четырех и шести лет — возле автоцентра. Одновременно она работала в автосервисе уборщицей, где находила средства на существование».

В планах волонтеров открыть собственный центр. На данный момент ими запущена кампания по сбору средств на собственное «убежище». По словам Радиевской, не все готовы сдать помещение под социальные цели, но им удалось в сжатые сроки найти собственника, готового предоставить место для «убежища».

«Говорят, в Москве есть социальные центры, куда в любой момент женщина может прийти. Но эта информация не соответствует действительности. Лично я, когда у нас была подобная история и нужно было женщину определить, обзванивала подобные центры. В некоторых необходимо обязательно иметь московскую прописку. И даже если удалось пройти этот барьер, то во многих «убежищах» требуется дождаться своей очереди в течение нескольких месяцев. «Ты меня только не убивай сегодня. Подожди пару месяцев». Ну, это бред?» — возмутилась Наталья.

Со старта работы фонда «Ежевика» более тысячи женщин получили консультации. Более 20 женщин получили юридическую помощь — от составления заявления до представительства в суде. За год порядка 40 женщинам, по подсчетам волонтеров, можно оказать всестороннюю помощь в собственном центре. В течение двух месяцев психотерапевт составляет план выхода из кризиса. К нему подключаются юристы и другие службы. Кроме того, активистами проводились курсы и мастер-классы, благодаря которым более 20 женщин получили образование и работу.