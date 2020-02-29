«Ария», наследники Цоя и Летова отреагировали на вечера каверов в ДНР

Культура расцветает в эпоху перемен, в страшные времена, в точках бифуркации истории. Потом начинается постепенное остывание культурных процессов, скатывание в буржуазность, банализацию и вырождение до крайней пошлости. Да, кому-то это может показаться кощунственным, но данные слова подтверждаются историей.

Не стала исключением и Донецкая Народная Республика. Несмотря на войну и экономическую блокаду, ее жители сочиняют стихи и прозу, пишут картины. Работают творческие союзы, такие как Союз писателей ДНР. По мнению многих критиков, литературный процесс, связанный с конфликтом в Новороссии, сопоставим разве что с творчеством, порожденным Великой Отечественной войной. Выпускаются книги, проходят творческие вечера, в библиотеках кипит жизнь — корреспондент Федерального агентства новостей неоднократно убеждался в этом лично.

А еще в ДНР, совсем как в блокадном Ленинграде, проходят концерты — и классика, и рок, и другие жанры. Кто-то в РФ очень удивится, но даже в страшном 2014 году измученные войной, полуголодные люди шли слушать музыку...

Если же говорить о рок-музыке, то в республике есть свои коллективы, создающие нечто совершенно уникальное, — например, «День Триффидов», записавший самый первый, самый огненный гимн ДНР. Даже в РФ слышали знаменитое: «Полощет ветер флаги перемен, Донбасс готов врага с земли снести, он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести». Есть замечательная группа «Зона сумерек» — отчасти трагичный, отчасти ироничный коктейль постпанка и хард-рока.

Другое интересное направление — каверы. Вечера песен известных российских и зарубежных групп регулярно проходят в клубе Gang’Ю’баzz и кинокофейне имени Ханжонкова при кинотеатре «Звездочка». Стоимость входа чисто символическая, около 150 рублей. Причем никакого нарушения авторского права здесь нет, поскольку ДНР, как и ЛНР, до сих пор практически никем не признана. Как сказал один ополченец, столкнувшись в одной из соцсетей с возмущениями из-за открывшегося в Донецке «пиратского» кафе «Старбакс» на площадке, брошенного в 2014 году: «Ну, признайте нас, тогда и будем судиться».

ФАН решил выяснить, как же относятся группы и наследники исполнителей к тому, что в Донецке проходят вечера каверов.

«Кино»

Группа «Кино» выступила в Донецке еще при СССР, в июне 1990 года, незадолго до гибели Виктора Цоя. Два концерта коллектива прошли в рамках международных музыкальных фестивалей, посвященных 50-летию со дня рождения Джона Леннона и 10-летию его гибели. Песни из той самой программы играют в столице ДНР по сей день. Бывший бас-гитарист классического состава группы «Кино» Игорь Тихомиров относится к этому совершенно спокойно.

«Послушайте, как я могу к этому относиться? Ну, проводят люди вечера. Пускай поют песни — и в Донецке, и в Рязани, и где угодно. Это же очень просто!» — заявил он ФАН.

Культовый персонаж советской и российской рок-тусовки Алексей Вишня, в качестве звукооператора участвовавший в записи нескольких альбомов «Кино», и вовсе уверен, что творчество Цоя — всеобщее культурное наследие.

«Мне кажется, что песни Виктора Цоя давно уже, по прошествии лет, стали принадлежать всей стране, всем поющим людям. Песни Цоя поет вся страна. Как вы можете это урегулировать? Я не представляю себе такой возможности — наложить лапу на исполнение песен Виктора Цоя где бы то ни было», — подчеркнул он.

И, конечно же, мы связались с прямым наследником Виктора Цоя — его отцом Робертом Максимовичем. Как оказалось, он в курсе того, что песни его сына исполняют в Донецке.

«Да, я слышал [об этом]. Ну, как я к этому отношусь? Ну, что делать? Вы знаете, сейчас по всем этим весям бывшего [Советского] Союза, не только в Донецке — во многих местах, создаются такие вот группы. Короче говоря, очень много любителей песен Виктора Цоя. Ну, как им запретишь? А что сделаешь… Я все права отдал «Первому музыкальному издательству», есть такое в Москве», — рассказал он.

«Гражданская оборона»

В Донецке группа «Гражданская оборона» выступила в конце ноября 2006 года. А в начале 2008-го ее лидера и основателя Егора Летова не стало. Сейчас, спустя 12 лет после его смерти, происходит новый виток популярности ГО. Песни коллектива поют по всей России. Проходят концерты с участием музыкантов, игравших в свое время с Летовым. В конце 2019 года один из таких концертов собрал полный зал.

В Донецке творчество Егора Летова и ГО неизменно пользуется огромной популярностью. Трагизм, нечеловеческий энергетический посыл — как ни странно, людям воюющей земли это нужно. Потому что это — настоящее…

Сергей Летов, родной брат Егора, положительно отнесся к тому, что в Донецке проходят вечера каверов ГО, и лишь посетовал, что если бы знал раньше, то распространил бы афишу у себя в социальных сетях.

«Отношусь положительно, — подчеркнул он. — На будущее: мог бы поделиться афишей у себя на страницах во «ВКонтакте» и в Facebook в качестве рекламы мероприятия — у меня много друзей и подписчиков».

Сам Сергей после начала конфликта в Донецке пока не был.

«Я ведь не занимаюсь популярной музыкой — вряд ли людям, находящимся в тяжелых условиях, позарез нужно то, чем я занимаюсь. Обсуждается спектакль с донецким режиссером, музыку для которого мне предлагалось сделать, но по разным причинам это все откладывается», — добавил он.

Наталья Чумакова, вдова Егора Летова, оценила то, что в ДНР на различных площадках исполняют песни ГО, крайне негативно.

«Не знаю, кто это [поет], но вы же понимаете, что мы не можем ничего запрещать на Украине, но, вообще-то, это свинство. Нормальные люди всегда мне пишут и спрашивают», — возмутилась она.

ФАН тактично напомнил Чумаковой, что ДНР — не Украина.

«Не понимаю. Какая разница? Авторские права там не имеют значения? — поинтересовалась она. — Вы, возможно, знаете, что я вообще не склонна кому-то что-то запрещать. Но это элементарное уважение к тому, кто все это написал».

«Ария»

Группа «Ария» выступала в Донецке неоднократно. И при СССР, в 1989 году, и уже после распада Советского Союза, в том числе в 2008-м, в 2011-м и относительно недавно — в 2013-м. А теперь в столице ДНР песни коллектива исполняют местные жители.

Юлия Беликова, директор группы «Ария», в беседе с ФАН заявила о своем негативном отношении к этому.

«Отношение негативное, потому что мы об этом ничего не знаем… Как минимум нас надо было поставить об этом в известность — авторов музыки и так далее. Мы с такими вещами пытаемся бороться, но у нас просто не хватает на всех сил», — рассказала она.

По словам собеседницы ФАН, есть маленькие молодые коллективы, которые обращаются к представителям группы, и некоторым дается разрешение исполнять песни «Арии».

«Мы, естественно, кому-то даем разрешение… Если люди на этом реально пытаются заработать, как, скажем, группа на Украине, которая поет наши песни целиком, еще и с оркестром, по большим залам, — нам это, конечно, крайне не нравится. Мы считаем, что это своего рода обман, потому что люди не всегда разбираются. Они видят логотип группы «Ария» и думают, что к ним действительно приехала «Ария», но платят деньги совсем за другое», — объяснила она.

По словам Беликовой, группа могла бы приехать в Донецкую Народную Республику.

«Конечно, а почему нет?» — заметила она.

ФАН поинтересовался мнением и у лидеров групп «Ленинград», «Мумий Тролль», а также у Сергея «Чижа» Чигракова, но не смог получить ответа. В случае, если эти коллективы поделятся с нами своим мнением, мы с радостью расскажем об их позиции читателям.