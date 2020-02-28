Почти 100 лет, как Россия помогла Египту отстоять свою независимость

Египет получил долгожданную политическую независимость после событий, произошедших в 1922-м году — 28 февраля продолжительные массовые протесты против гегемонии Великобритании вынудили Лондон отказаться от статуса метрополии.

Британцы установили свою власть над Египтом в 1880-м году, до тех пор он формально находился под управлением Османской империи. Тогда они силой подавили восстание, оккупировав территорию страны. Патриотически настроенных египтян такое положение не устраивало, протестное движение возглавил адвокат С. Заглул.

В 1919 году Лондон, заметив активную деятельность Заглула, арестовал его, а после выслал на Мальту. Такое решение привело к резкому росту протестных настроений, дав старт стихийным митингам против оккупационной политики Британии. Демонстрации разгонялись с жестко, с применением силы.

В итоге в 1922 году египтяне добились политического суверенитета. Тем не менее, до полной независимости было еще далеко. Британия сохранила свое господство в вооруженных силах Египта, оставив на всех ключевых постах своих военных.

Лондон также взял контроль над Суэцким каналом. Так продолжалось до 1956 года, когда президентом Египта стал Гамаль Абдель Насер. Он выступил против ориентированности страны на западные державы во внешней политике, чтобы получить полную независимость. Одним из главных своих союзников глава государства видел СССР, вскоре заключив с ним ряд взаимовыгодных соглашений. Также Насер объявил о национализации Суэцкого канала. Британии, США и Франции это не понравилось, они расценили происходящее как потерю своей власти в Египте (вполне справедливо). Они были готовы вмешаться в ситуацию, развязав военную кампанию, однако это удалось предотвратить — Москва не только помогла Каиру экономически, но и заявила о готовности предоставить военную помощь в противостоянии с оккупантами.

«Суэцкий канал — не английский и не французский. Он построен на костях египтян. Они и являются истинными владельцами канала, хотя пользуется им весь мир…», — подчеркнули тогда в СССР.

Вскоре после этого британские военные ушли из Египта, а он, в свою очередь, выразил «глубокую признательность» Москве за помощь в обретении суверенитета.

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