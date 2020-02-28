Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Анкара, 28 февраля. Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации. Об этом сообщил представитель турецкого МИД.

«С нашей стороны была подчеркнута необходимость немедленного объявления устойчивого перемирия в Идлибе, снижения напряженности и отвода сил сирийской армии за границы, обозначенные в сочинском соглашении», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также подчеркнули, что сегодняшние переговоры в Анкаре «были проведены по запросу российской стороны».

Им предшествовали многочисленные обсуждения между официальными лицами двух стран. В ходе последних встреч преимущественно обсуждалась обстановка в Идлибской зоне деэскалации.

По итогам консультаций, которые состоялись 17-18 февраля в Москве, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неудовлетворенности Анкары переговорами по Идлибу и о готовности начать там военную операцию.

В настоящее время прорабатывается возможная встреча Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в начале марта. Ситуация в сирийской провинции в последнее время резко обострилась, в связи с чем необходимость в переговорах на уровне лидеров стран возросла.

На фоне активности террористов, которые увеличили в Идлибе боевую активность и начали атаковать мирные кварталы, Турция оказывает радикалам поддержку вооружением и военной техникой. Этим Анкара осложняет работу САА, которая проводит против боевиков военную операцию, и, по сути, противоречит собственным заявлениям о желании урегулировать обстановку в регионе.