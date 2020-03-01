Россия не откажется помогать Сирии, несмотря на вмешательство Эрдогана

Президент Владимир Путин и члены Совета безопасности России на оперативном совещании в пятницу детально обсудили ситуацию вокруг сирийского Идлиба. О том, какие дальше шаги стороны предпримут в разрешении обострения обстановки на севере Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Потери Турции

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе пятничного совещания была выражена крайняя обеспокоенность резкой эскалацией обстановки в этом районе, спровоцированной террористами, активизировавшими наступление.

Ранее в результате ответного удара по позициям боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. В Минобороны РФ подчеркнули, что турецкие военные, которые оказались под обстрелом, не должны были там находиться.

Члены Совбеза отметили, что турецкие наблюдательные посты должны были предупреждать агрессию боевиков, но сделать этого не удалось, так как значительная часть террористов им неподконтрольна. Российская сторона предприняла все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность турецких военнослужащих в ходе наступления Сирийской арабской армии (САА).

Ни один турецкий военный на наблюдательных постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности, — трагические случаи их гибели произошли в местах проведения наступательных операций террористов, подчеркнули в Совете безопасности.

В настоящее время российская межведомственная оперативная группа остается в Анкаре и продолжает переговоры с турецкими коллегами. Москва рассчитывает, что турецкие власти обеспечат безопасность российских загранучреждений и россиян, находящихся в Турции.

Предстоящая встреча на высшем уровне

На фоне обострения ситуации в Идлибе президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести личную встречу по итогам телефонных переговоров.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — отметили в Кремле.

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов полагает, что в ходе встречи президент Турции продолжит стоят на своем. Таким мнением эксперт поделился с Федеральным агентством новостей.

Собеседник ФАН подчеркнул, что Москва всегда относилась дружественно к турецкой стороне, и Анкара, потеряв такого союзника как РФ в результате эскалации, потеряет очень многое.

«Эрдоган намерен давить на все рычаги, которые имеет. Он думает, что если сейчас не воспользуется моментом в Идлибе, то многое потеряет. Хотя это не так. Россия всегда относилась к Турции очень хорошо, строила там очень много заводов, помогала. Когда путч произошел в Турции, Россия помогла Анкаре. Поставила С-400. Можно сказать, что страны являются самыми близкими друзьями на Евразийском континенте», — заметил эксперт.

России не нужна война

Действия Турции в Идлибе — практически объявление войны против Сирии, считает Курбанов. Однако Россия не оставит Дамаск без помощи.