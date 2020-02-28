Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции из-за коронавируса

Москва, 28 февраля. Власти Москвы депортируют 88 иностранцев, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что нарушители были выявлены во время рейдов. Ракова подчеркнула, что в Москве предпринимаются все меры по профилактике и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, с 28 февраля во всех аэропортах столицы будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В первую очередь речь идет об Иране и Южной Корее.

По словам Раковой, усиленный контроль обусловлен введенным ранее ужесточением авиационного сообщения и визового режима с этими странами. Кроме того, будут фиксироваться контактные данные всех прибывающих из данных стран, а также данные об их дальнейшем пребывании.

Туристам, прибывающим из Италии, также будут мерить температуру, а также отслеживать их состояние в дальнейшем - для этого у них будут брать контактные данные.

«Случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, вспышка пневмонии, возбудителем которой является новый тип коронавируса COVID-19, произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Постепенно вирус стал «расползаться» за пределы Китая. Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах. По последним данным, в общей сложности коронавирусом заразились почти 83,7 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, 36,6 тысячи выздоровели.