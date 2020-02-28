Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. События дня. ФАН-ТВ

Результаты обстрелов в Идлибе На грани войны. В Идлибе со вчерашнего дня накаленная обстановка. Турецкие военные попали под обстрел сирийской армии. Погибли 33 человека. Целью атаки были боевики. Но как рядом с ними оказались турки? Официальных комментариев не поступало. Ранее Анкара сообщала, что возле населенного пункта Бехун ее людей нет, поэтому Сирия и нанесла защитный удар. После Турция объявила войска соседней страны вражескими целями и нанесла ответный удар. Стоит отметить, что военные Анкары не в первый раз скрывают свое местонахождение. Такая игра в молчанку и прежде приводила к многочисленным жертвам. В связях с террористами турки были замечены не единожды. Ко всему прочему, армия Турции на территории Сирии находится незаконно. Но этот факт, видимо, власти республики уже позабыли. Последние события в Идлибе в ходе телефонного разговора обсудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин. Стороны выразили серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе и подчеркнули, что необходимо сделать все, чтобы избежать повторных трагических ситуаций. Министр иностранных дел России также выразил соболезнование турецкой стороне. «Мы попросили сирийских коллег взять паузу в боевых действиях и сделали все, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию раненых и доставку тел погибших турецких военнослужащих на территорию Турции. Есть договоренности между нашими военными и, если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать. Но мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, мы делаем все, чтобы безопасность тех турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена, и наши военные на земле готовы эту работу продолжать», — отметил Сергей Лавров.

Голосование по Конституции Голосование по Конституции — одна из обсуждаемых тем в России. Станет ли 22 апреля выходным? Оплатит ли его работодатель? И как поступить, если «служба не отпускает»? Эти вопросы сегодня обсудили в Центральной избирательной комиссии России. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, в стране планируется провести досрочное голосование. Оно начнется за три дня до 22 апреля. На участках будут ждать россиян, которые по тем или иным причинам не смогут выразить свое мнение о поправках в назначенный день. Делается все, чтобы результаты были чистыми. На участках будут дежурить наблюдатели, а грубых нарушителей ждет штраф, они даже могут лишиться свободы на четыре года. Это касается злоумышленников, которые занимаются фальсификацией документов, связанных с голосованием, а также его итогов. Сейчас в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Ну, и, конечно же, вопрос. 22 апреля — это будний день. Станет ли он выходным, который работодатель будет обязан оплатить. Россия готовится к важному дню. И в ЦИК, и в Госдуме идут серьезные обсуждения. Власти страны должны услышать реальное мнение граждан о нововведениях, которые предложил президент.