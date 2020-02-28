Лазарева застукали в ночном клубе с новым другом

Москва, 28 февраля. Известного певца Сергея Лазарева застали в одном из ночных клубов с его новым другом — звездным фотографом Даниилом Величко. Молодые люди пришли в развлекательное заведение, чтобы отметить 30-летие Величко.

Фотограф недавно переехал в Москву из Саранска. Он имеет собственные студии в Москве и США, в которых работает со знаменитостями. Примечательно, что многие фото, которые Лазарев выкладывает в Instagram, сделаны именно Величко.

Как сообщает Telegram-канала «Курятник», у пары довольно серьезные отношения. Журналисты сообщают, что молодые люди даже думают сыграть свадьбу в какой-нибудь стране, где разрешены однополые браки.

Отметим, что с 2008 по 2012 год Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Впоследствии пара рассталась. Кудрявцева объяснила разрыв тем, что у них были разные приоритеты в жизни. Девушка хотела завести семью, в то время как ее возлюбленный был слишком увлечен своей работой.

Сам же Лазарев заявлял, что никогда не рассматривал Кудрявцеву в качестве жены и матери своих детей. Это породило слухи о том, что никаких отношений между звездами не было, а видимость семейной жизни нужна была Лазареву, чтобы скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Несмотря на то, что артист сосредоточен на карьере, у него есть дети. В 2014 году у певца родился сын Никита, а в 2018 году — дочь Анна.

Добавим, что как такового каминг-аута певец не делал, однако он неоднократно заявлял о своих симпатиях к ЛГБТ-движению и резко критиковал закон о запрете пропаганды гомосексуализма.