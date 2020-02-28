Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана

Москва, 28 февраля. Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в пятницу состоялись телефонные переговоры глав двух стран.

«Прорабатывается возможность встречи на высшем уровне в Москве 5 или 6 марта, то есть на следующей неделе», — добавил Песков.

Как сообщал ранее Кремль, главы РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии, выразив серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе.

Обстановка в сирийской провинции в последнее время существенно обострилась. Террористы увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы. Сирийская арабская армия вынуждена была возобновить против боевиков военную операцию, мешает которой Турция.

Известно, что Анкара поддерживает радикалов вооружением и военной техникой. Такое поведение осудили многие политики и военные эксперты. Например, ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми отметил, что Турция действует крайне «наглым и провокационным» способом, вступая в открытое противостояние с сирийскими войсками.

27 февраля 33 турецких военных погибли под огнем армии Сирии, который был открыт по террористам в Идлибе. Политолог Евгений Сатановский считает, что в произошедшей трагедии турецкая сторона может винить только себя, поскольку дезинформировала российский Центр по применению враждующих сторон и не сообщила точные координаты своих подразделений. Военные ВС Турции при атаке находились в боевых порядках наступавших боевиков