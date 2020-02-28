Адвокат распространяет вброс о доносе на Литреева, пытаясь сделать из него «жертву»

Москва, 28 февраля. Адвокат задержанного в Екатеринбурге с наркотиками программиста Александра Литреева заявил, что сведения о приобретении его подзащитным наркотиков поступили от анонимного источника.

Адвокат Алексей Бушмаков опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором изложена информация о приобретении наркотических веществ Литреевым. Адвокат утверждает, что никогда не слышал о том, чтобы правоохранители возбуждали уголовное дело и сразу начинали работать по заявлению анонима.

При этом сам Литреев после задержания признался, что приобретал и хранил наркотики. Задержанный не сообщал о противоправных действиях сотрудников полиции, несмотря на повышенное внимание либеральных СМИ по отношении к нему.

Стоит отметить, что Литреев широко известен среди оппозиционных активистов как создатель мобильного приложения «Красная кнопка», которое используется для информирования о задержании пользователя на несанкционированной акции. Кроме того, программист является активным участником движения по деанонимизации сотрудников полиции, которые работают на незаконных митингах, передает Nation News.

После задержания Литреева оппозиционеры пытались распространить информацию о том, что программисту якобы подкинули наркотики. Однако после признательных показаний задержанного либералы стали утверждать, что Литреев якобы «попался на медовую ловушку», которая была заранее спланирована.

Адвокатам программиста понравилась данная версия, поэтому они пытаются поднять информационный шум вокруг этого дела. Все заметные участники либерального движения убеждают своих сторонников, что задержание Литреева за покупку наркотиков свидетельствует о том, что «люди с высокими погонами» якобы контролируют даже «теневой» сегмент Интернета, в котором осуществляется торговля запрещенными товарами.

При этом либералы старательно избегают того факта, что Литреев по собственной воле приобрел наркотики. Данная ситуация ярко иллюстрирует их попытки демонизировать правоохранительные органы.