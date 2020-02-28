Режиссер Коляда объяснил, зачем артисты идут в политику

Деятелям культуры хочется изменить жизнь людей к лучшему, поэтому они выбирают политику. Такое мнение Федеральному агентству новостей озвучил театральный режиссер Николай Коляда.

В беседе с журналистом ФАН он рассказал, как артисты общаются со своими поклонниками, какие проблемы беспокоят россиян и почему тяжело быть москвичом.

— Николай Владимирович, в последнее время сразу несколько деятелей культуры решили заявить о своих политических амбициях — Сергей Шнуров, Валерия, Захар Прилепин. Как вы думаете, почему именно сейчас? С чем это связано?

— Наверное, хочется что-то поменять. Мы, и я в том числе, много общаемся с людьми, понимаем их заботы, беды. Плохо ведь живется людям. Надо что-то исправлять. Я не думаю, что в этом случае речь о какой-то денежной выгоде или еще каком-то меркантильном мотиве. Прежде всего, годы-то идут. Мне, например, 63. Хочется оставить о себе добрую память, сделать что-то хорошее для людей.

— Если вы тоже хотите помогать людям, почему тогда, например, не вступаете в партию?

— В партию вступать не буду. В пьесе Константина Вишневского «Оптимистическая трагедия» Алексей говорит: «Моя партия — никакой партии». Хорошие слова, я с ними согласен. Моя партия — «партия критического рассудка». Не знаю. Я не хочу. Борис Пастернак сказал тоже хорошие слова: «Всякая стадность — прибежище неодаренности». Лучше не вступать ни в какие группы и партии. Можно все равно что-то сделать. Говорят, что один в поле не воин, но это неправда.

— Что касается перемен. Если эти люди практически одновременно заявляют о своих интересах, выходит, требуются серьезные изменения?

— Я сейчас шел и, знаете, думал о чем? Хорошо, что я не живу в Москве. Потому что живущие в Москве очень быстро разочаровываются в жизни. Проходишь мимо этих богатых магазинов, куда из-за цен даже зайти боишься. Человек начинает понимать, что он в жизни не заработает столько денег, чтобы свободно заходить в такие магазины, открывая дверь ногой. Он потихонечку гаснет и тухнет.

В столице ощущение, что ты прожил жизнь и ничего не смог добиться. Может, это чувство зависти какое-то. Не знаю. Но я вижу, сколько разочарованных людей. Когда мы живем в провинции — мы все одинаково нищие. И как-то это незаметно. Не обращаешь внимания.

— Вы говорите, что деятели культуры общаются с народом, знают, как он живет. Как выстроен этот диалог?

— Я лично каждый вечер выхожу в фойе своего театра и разговариваю с публикой — за 40 минут до начала спектакля. Каждого благодарю за то, что он пришел, заплатил деньги за билет. В антракте разговариваю с людьми, после спектакля.

— О чем вы беседуете?

— Подходят женщины 45 лет и шепотом мне говорят: «Вы колдун. Напишите счастья, мужика в программке». Я говорю: «Может, денег написать?» — «Пишите денег». Смотришь на нее: бедная-бедная... Если у кого-то есть муж, спрашиваю, где он. А он «дома сидит, телевизор смотрит, паразит». Ему уже неинтересно жить, видимо. А она пришла в театр, думает увидеть красивую жизнь на сцене, «Ромео и Джульетту», настоящую любовь. Жить хочется. А чтобы жить красиво, нужны деньги — это какая-то свобода.

— Почему вас считают колдуном?

— Меня ударило током в детстве — видите, палец на руке кривой. Если у кого-то что-то болит — я потрогаю и болеть перестает. Три года назад я это обнаружил в себе.

Мы в начале года были на гастролях в Москве. Пришла наша знакомая театралка Рита: «Не могу спать. Ночью у меня дикая мигрень». Я говорю: «Рита, я тебя вылечу». Положил ей голову на руку, три минуты она посидела и говорит: «Все прошло». Я ей три раза так сделал — у нее прошла мигрень. Уже несколько раз замечал — что-то сделаю рукой и что-то происходит.

— То есть, вы еще и таким образом помогаете людям?

— Это смешно, никто не верит, но вот наглядный пример.