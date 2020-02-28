Киркоров рассказал, сколько потратил на костюмы для клипа «Романы»

Москва, 28 февраля. Известный российский певец Филипп Киркоров потратил миллион евро на костюмы для съемок скандального клипа на песню «Романы».

14 февраля король отечественной эстрады представил новое творение. Всего за сутки его «Романы» набрали более миллиона просмотров.

Коллеги активно комментировали работу Киркорова: кто-то восторгался смелостью образов, кто-то осуждал. По словам самого артиста, «мал золотник, да дорог», такие творческие прорывы случаются каждый день.

Киркоров с самого начала интриговал слушателей. Он говорил, что клип создаст эффект «разорвавшейся бомбы».

«На острие, на пике будет. Там и нервы, там и эмоции, там и страсть, там и любовь. Невероятное эпическое либидо», — утверждал музыкант, его слова передает «Пятый канал».

Артист предсказывал, что видео станет вирусным и «хайпанет». Главной загадкой долгое время оставалось имя партнерши Киркорова. Она даже предложил известным людям сделать предположения на этот счет.

Главная роль соблазнительницы духовного лица досталась «камеди-вумен» Екатерине Варнаве. Киркоров остался доволен ее работой. Он отметил, что съемки были долгими и дорогими.

Весь процесс производства занял год — все было тщательно продумано и срежессировано. Коллекцию одежды певец купил на Сициллии за миллион евро.

Он признался, что для такой оригинальной задумки денег было не жалко. Другие артисты по-доброму позавидовали Киркорову, который может позволить снять такой дорогой музыкальный клип.