Ход Польши с нефтью выглядит как издевательство над Минском

Запад давно пытается оторвать Белоруссию от России; ход Польши с нефтью выглядит как полнейшее издевательство и над Минском, и над здравым смыслом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Американская нефть

Варшава хочет помочь Минску получать нефть из Соединенных Штатов. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне.

«Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы по возможности помочь Белоруссии поставками нефти, если это будет необходимо», — заявил Наимский.

Ранее PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба», сообщил, что собирается технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.

Кроме того, Наимский заметил, что государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего недавнего визита в Минск выразил желание и готовность обеспечить Белоруссию нефтью из Соединенных Штатов.

Наимский считает, что поставки нефти в Белоруссию через территорию Польши будут возможны в начале только в небольших количествах.

«Это должно начаться с того момента, когда белорусы купят нефть, которую они захотят поставлять на свои НПЗ. Тогда мы через нашу транспортную систему можем изначально небольшие объемы нефти, а со временем гораздо большие», — добавил Наимский.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск собирается поставлять с российского рынка до 40% от необходимых объемов нефти. Соответствующее заявление было им озвучено на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Он добавил, что сегодня для Белоруссии альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

Оторвать от России

Как отметил Андрей Иванов, Запад давно пытается оторвать Белоруссию от России. Прежде всего, это хотят сделать Соединенные Штаты.

«И дело вовсе не в нефти, которую предлагают теперь Минску покупать в США. Главный вопрос в геополитической ориентации Белоруссии. И нет ничего удивительного, что Польша как верный союзник Вашингтона в Восточной Европе пытается подыграть американцам. Только вот их ход с нефтью выглядит как полнейшее издевательство и над Белоруссией, и над здравым смыслом», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что нефть в США добывают частные компании, которые продадут нефть своим покупателям исключительно по рыночной цене. К ней еще необходимо добавить стоимость транспортировки сырья по морю, а потом затраты на использование польского трубопровода.

«Получится, что цена в итоге будет сильно завышена. При этом американские политики не имеют действенных рычагов, чтобы заставить свои компании продать нефть дешевле. Проще говоря, никакой американской нефти Белоруссия в принципе не получит. Фактически Вашингтон говорит Минску: «Зачем вам Москва? Лучше дружите с нами и разоряйтесь», — заключил Андрей Иванов.

Ранее Лукашенко заявил, что РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.