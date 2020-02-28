В Общественной палате представили топ фейковых новостей из соцсетей и СМИ

Москва, 28 февраля. На заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности Интернета 28 февраля презентовали «холодную десятку» самых диких фейковых историй, найденных за первые месяцы года в соцсетях и СМИ. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В самом начале года россияне взбодрились от новости о пенсионерке, выигравшей миллиард рублей в лотерее «Столото». Информация широко разошлась по СМИ и соцсетям, но спустя какое-то время один из Telegram-каналов представил свое расследование, где доказал, что пенсионерка – родственник собственника компании.

«Позже «Новая газета» представила свое расследование, где все же доказала, что между этой женщиной и собственником нет связи, – рассказал руководитель рабочей группы Александр Малькевич. – Но никто вслед за этой публикацией не сделал опровержение, и новая информация уже не разошлась так массово, как предыдущие новости».

По мнению Малькевича, авторы Telegram-каналов не утруждают себя опровержениями – отсюда многочисленные безнаказанные фейки.

Другой фейк практически создал угрозу безопасности страны ложной новостью о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа с организацией «успешной» антииранской операции. Мало того, что информация стала трендом в азербайджанской прессе, так еще и попала в иранские СМИ.

История о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте от «Новой газеты» создала панику из-за преувеличения масштабов происшествия, а Telegram-канал Baza взволновал Ростов-на-Дону сообщением о пропаже детей – как выяснилось позже, их и вовсе не существовало, а в МВД поступил ложный звонок.

Daily Storm своим фейком «уволили» всех сотрудников Минтранса после назначения Олега Матыцина на должность министра спорта РФ, а в Якутии рассказали об огромной стае из 400 волков, изрядно напугав местных жителей.

СМИ устроили в ХМАО несуществующее ДТП и, конечно, посеяли немало слухов о распространении коронавируса в России. Наконец, анонимы интернет-форума «Двач» превратили медбрата-анестезиолога в маньяка, который отключает ветеранов от аппаратов ИВЛ.

«Подобные случаи всерьез ставят вопрос о деанонимизации пользователей, – считает Александр Малькевич. – Это мировая проблема, и нам надо думать, как справляться с этим в нашей стране. У нас много случаев публикации фейков, а технических систем для обнаружения нет ни у кого. Даже соцсеть Facebook уже пробует включать фактчекинг постов пользователей с пометкой «частично ложная информация».

Современные фейки стоит делить на две части – такое мнение прозвучало в Общественной палате. На те, которые несут и не несут социальную угрозу. Например, «вирусная» фотография лошади в подъезде жилого дома периодически появляется в местной прессе разных регионов России, но не несет особенной угрозы. Зато сообщение о проверке документов якобы всех людей в медицинских масках в Ростовской области вполне могло навести смуту в регионе. При этом ответственность за фейковые новости должна настигать оба типа распространителей информации.

По данным ВЦИОМ, в России с fake news сталкивался каждый второй человек, а 42% россиян не могут отличить достоверные новости от ложных.

Почти ни у кого в мире сейчас нет отлаженных технических систем для обнаружения и противодействия фейковым новостям, говорится в исследовании ОП РФ. В Германии специалисты Fraunhofer создали программу, которая сортирует сообщения в соцсетях и фильтрует дезинформацию. Фильтр у программы стоит на новостях с провокацией ненависти.

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций предлагает поменять систему борьбы с фейками и в российских социальных сетях. Например, ввести механизм фактчекинга не на основе личных предпочтений соцсети, а на базе алгоритма – достоверной информации (сличать сведения в почте пользователя и сводку с ленты информагентств).

В исследовании также приводятся признаки, указывающие на потенциально ложные новости: анонимность и чрезмерная эмоциональность сообщения; отсутствие фактов, которые можно было бы проверить; распространение сведений об угрозе жизни и здоровью неограниченного числа людей; указание на намеренное сокрытие информации властями; просьба о максимальном распространении; публикация через соцсети и мессенджеры.