Эксперты из США назвали автомобили, которые не боятся пробега свыше 300 тыс. км

Нью-Йорк, 28 февраля. Эксперты американского портала iSeeCars назвали автомобили, которые продолжают ездить без нареканий, даже преодолев пробег в 300 тысяч километров.

В исследовании изучались данные порядка 16 миллионов (15,8 млн) эксплуатируемых машин, 15,7% из которых прошли свыше 320 тысяч километров.

Лучшие показатели продемонстрировали японские внедорожники Toyota Land Cruiser и Toyota Sequoia. Условную тройку лидеров замкнул американец Ford Expedition, передает iReactor. Четвертую и пятую позиции заняли Chevrolet Suburban и Toyota HighLander соответственно.

Специалисты выяснили, что в среднем из автомобилей всех марок после пробега в 300 тысяч километров на ходу остается лишь один процент машин.

Эксперты проверили и SUV-сегмент. В нем лучший показатель продемонстрировал Toyota 4Runner, а рейтинг компактных машин среди тех, кто не боится пробега, возглавил кроссовер Honda CR-V.

Среди представителей премиум-класса положительно выделились Lincoln Navigator, Acura MDX и BMW X3.

В случае со спорткарами планка километража была снижена до отметки в 240 тысяч. В ТОП-3 вошли Audi TT, Dodge Charger и Ford Mustang Coupe. Лучшим электрокаром с порогом 160 тысяч километров стал пятидверный Tesla Model S.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные среди россиян автомобили на вторичном рынке. В пятерку попали марки Lada, Toyota, Kia, Nissan и Hyundai. Именно эти машины чаще всего покупают отечественные водители, делая выбор в пользу авто с пробегом.

Тем временем в Госдуме звучала инициатива о возможном введении наказания за скрутку километража у подержанных машин.