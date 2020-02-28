США закрыли из-за коронавируса крупную военную базу в Южной Корее

Сеул, 28 февраля. США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили американские СМИ.

Речь идет о базе Camp Humphreys, которая расположена в Южной Корее. Недавно Вооруженные силы США сообщили о нескольких случаях заражения. Обе страны решили отложить проведение совместных командно-штабных учений.

Ограничительные меры коснулись не только Camp Humphreys, но и других американских баз. Меры безопасности ввели по инициативе генерала Роберта Абрамса. Под его руководством находятся 28,5 тысячи военнослужащих США в Южной Корее.

Представитель американских ВС, полковник Ли Питерс заверил, что закрытие баз не повлияет на боеготовность.

«Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера», — заявил он.

Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали уже более 2,7 тысячи человек. Впервые о заболевании стало известно в конце прошлого года, вспышку зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Заболевание, получившее название COVID-19, быстро распространилось по миру.

Многие страны ввели меры предосторожности. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая. А власти Италии, например, решили закрыть на карантин несколько городов в Ломбардии и Венето.

Ранее были обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека. Процедура, проведенная китайскими специалистами, показала, что COVID-2019 главным образом поражает легкие.