Киев, 28 февраля. Франция и Германия не поддержат инициативу президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Эксперт отметил, что предыдущий глава государства Петр Порошенко оставил Зеленскому «тяжелое политическое наследие». Пир этом Киеву не стоит надеяться на пересмотр Минских соглашений, так как Франция и Германия не поддержат данную инициативу. Кроме того, США продолжают подталкивать Украину к прямому диалогу с Россией, передает «ПолитНавигатор». По его словам, Запад окончательно встал на сторону России в «минском процессе», что вызвало «шок в Киеве».

«Эти аргументы ни в Берлине, ни в Париже восприняты не будут. И Белый дом все больше склоняется к варианту — «ребята, идите договаривайтесь», — пояснил Золотарев.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданского войны в Донбассе обсуждается контактной группой на переговорах в Минске. В сентябре 2014 года в Минске были приняты три документа, которые нацелены на снижение эскалации в Донбассе, однако украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР.

В середине декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения Минских соглашений необходимо изменить, так как с момента их подписания прошло четыре года, и «ситуация стала другой».

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что пересмотр Минских соглашений заведет в тупик процесс урегулирования гражданской войны на Украине.