Мишустин назначил Баталину заместителем главы Минтруда

Москва, 28 февраля. Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Ольга Баталина назначена заместителем министра труда и социальной защиты. Соответственный документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина в пятницу был опубликован на официальном сайте правительства.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

До своего назначения Ольга Баталина была депутатом Госдумы и входила в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. С ноября 2019 года является заместителем секретаря Генсовета «Единой России». Сохранит ли Баталина за собой этот пост после перехода в правительство — неизвестно.

Напомним, что в январе этого года президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил ребалансировать ветви власти в стране, чтобы усилить роль законодательного органа.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев и все его правительство подало в отставку. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который сформировал новый кабмин.

Отметим при этом, что ключевые посты остались за прежними министрами. Так, например, в новый состав правительства перешли глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МЧС Евгений Зинчев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и глава Минпромторга Денис Мантуров.