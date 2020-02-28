Жириновский наказал молодежи есть блины и не «взрывать школы»

Москва, 28 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приехал на Манежную площадь в разгар празднования Масленицы и пообещал угостить всех гостей блинами, чаем, квасом и сделать селфи со всеми желающими, передает корреспондент Федерального агентства новостей с праздничных гуляний.

В центре Москвы вокруг политика собралась небольшая толпа. Пенсионеры и женщины с детьми оказались в самом конце очереди. Обещанные «блины всем собравшимся» закончились уже в начале окружившей Жириновского толпы, что очень расстроило пожилых людей, пришедших пообщаться с любимым депутатом и задать ему свои вопросы.

Душевной встречу назвать было сложно. Сам Жириновский с гостями разговаривал грубо, использовал нецензурную брань и отказывал в фотографиях. Политик сделал несколько снимков, а после охрана перестала подпускать к нему людей. Многие разочарованно убирали камеры и телефоны, так и не получив фото с Жириновским.

В конце депутат дал несколько комментариев по поводу празднования Масленицы. Он посоветовал молодым людям веселиться и есть блины.