Триполи, 28 февраля. Глава «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага объявил о наступлении на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) на южных окраинах Триполи. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, в интервью для телеканала February.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», – сказал «чиновник» марионеточного триполитанского режима Файеза Сарраджа.

Стоит отметить, что военнослужащие ливийской армии фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, который был введен 12 января 2020 года. При этом сирийские террористы, переброшенные Турцией на территорию Ливии, и боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС регулярно устраивают провокации, обстреливая позиции ЛНА и жилые кварталы, намереваясь сорвать перемирие.

За весь период с момента введения режима тишины сторонами ливийского конфликта, военные ЛНА лишь несколько раз открывали ответный огонь, убедившись, что это не будет представлять угрозу для мирных жителей Триполи. На этом фоне заявление террориста Башаги свидетельствует о нежелании ПНС вести мирные политические переговоры, нелегитимный режим Сарраджа желает продолжения кровопролития.

Напомним, Фатхи Башага тесно связан с полевым командиром Абд аль-Рауфом Каррой, контролирующим частную тюрьму «Митига» при помощи боевиков группировки RADA. Именно в этой частной тюрьме без предъявления каких-либо официальных обвинений незаконно удерживаются двое российских социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан.