Хоккеист Телегин впервые отпраздновал день рождения в новой семье

Москва, 28 февраля. Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин отпраздновал свое 28-летие в компании возлюбленной Марии Гончар и их собаки породы сиба-ину.

Спортсмен выложил в Instagram фото, на котором изображен креативный торт с тщательно вылепленными фигурками хоккеиста и собаки. Отметим, что Телегин впервые празднует день рождения в новой семье — еще в прошлом году именинника поздравляла его жена Пелагея и дочь Таисия.

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. От Ивана певица родила своего первенца — дочку Таисию, в январе девочке исполнилось три года. В конце декабря 2019 года супруги расстались. Поклонники полагают, что причиной разрыва стала любовница Телегина. Спортсмена замечали в компании красивой блондинки незадолго до того, как пара объявила о размолвке.

Сам Иван впоследствии заявил, что не всегда получается найти себе возлюбленную на всю жизнь. Тем не менее он благодарен Пелагее за проведенное вместе время и за замечательную дочь. Телегин также заявил, что в их разводе нет ничьей вины.

Отметим, что некоторые интернет-пользователи и СМИ обвинили в разводе мать Пелагеи Светлану Ханову, у которой якобы был конфликт с Телегиным. Однако сама Пелагея эту информацию опровергает. Она уточнила, что решила прокомментировать ситуацию после того, как журналисты переключили свое внимание на ее близких с просьбой рассказать о расставании пары. Певица объяснила, что с хоккеистом они уже давно решили разойтись и сделать это без лишнего шума и публичных ссор.