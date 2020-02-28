Провокации боевиков ПНС Ливии могут сорвать режим прекращения огня

Триполи, 28 февраля. Спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гассан Саламе заявил о возможном срыве перемирия в Ливии.

Гассан Саламе предположил, что в скором времени в Ливии может нарушится режим прекращения огня. Спецпредставитель ООН связал это с теми событиями, которые происходят в стране в течение последних двух дней. В частности, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) бандформирования и турецкие боевики устраивают провокации против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Как накануне сообщил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, вчера за 24 часа вооруженные группировки ПНС и турецкие боевики нарушили перемирие 31 раз. Они атакуют позиции ливийских военных и жилые районы Триполи, убивая не только армейских, но и мирных жителей. Обстрелы ведутся ежедневно с помощью 155-мм гаубиц, минометов и беспилотников.

Силы ЛНА сохраняют мирные договоренности, которых удалось добиться по инициативе России. Военные только отвечают на провокации вооруженных группировок точечными ударами.

Отметим, что на фоне этих событий прослеживается четкая корреляция между поражениями Турции в Идлибе и эскалацией конфликта в Ливии. По последним данным, на оккупированных боевиками территориях Сирии погибло 33 турецких солдата и еще 36 пострадало. Репутационные потери Анкара пытается возместить в Ливии. Неудачи на сирийском фронте компенсируются жестокостью в Триполи: нанесением ударов по силам ЛНА и терроризированием местного населения. Так сохраняется баланс в информационном поле для поддержки авторитета турецких властей. К тому же, узнав о погибших собратьях в Сирии, многие боевики вместе турецкими солдатами с особой яростью обстреливают жилые районы Триполи.

Напомним, что Турция продолжает поставлять вооружение и военную технику для боевиков, воюющих на стороне ПНС. Таким образом Анкара нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия в Ливию. Помимо этого, в поддержку террористического режима отправляются сирийские боевики, турецкие военные и ЧВК. В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию, цель которой — патрулирование акватории Средиземного моря, чтобы не допустить доставки военных грузов триполитанским бандформированиям.