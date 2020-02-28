Порошенко сбежал от журналистов после шестичасового допроса в ГБР

Киев, 28 февраля. Претензии Государственного бюро расследований Украины к бывшему президенту Украины Петру Порошенко несостоятельны и будут опротестованы в Верховном суде Украины, ЕСПЧ и других международных судах. Об этом журналистам заявили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков после допроса политика в ГБР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сам Порошенко от представителей СМИ сбежал. Ожидавшие его представители СМИ предположили, что для этого экс-президент воспользовался черным ходом, потому что из дверей здания, у которого они ждали его целых шесть часов (столько продолжался допрос), он так и не вышел, предоставив общение с прессой своим адвокатам.

Защитники провели небольшой брифинг, в ходе которого поделились новыми подробностями «юридического троллинга» Порошенко (именно так они ранее охарактеризовали уголовное преследование политика).

Новиков рассказал, что они заявили отвод следователю Сергеевой, которая ведет дело экс-главы Украины. Кроме того, по словам Новикова, Сергеева срочно ушла в отпуск, и в ближайшее время никаких следственных действий в отношении Порошенко предприниматься не будет.

Таким образом, прогнозы нескольких украинских политологов, заявивших, что Порошенко в ближайшее время не сядет в тюрьму, оказались верными. Все говорит о том, что расследование 16 дел, фигурантом которых является пятый украинский президент, затянется не на месяцы, а даже на годы.

«Это как сериал «Санта-Барбара», который будет тянуться в нашей политике бесконечно, власти это нужно, чтобы формально ответить на запрос общества, — заявил корреспонденту ФАН киевский эксперт Руслан Бизяев. — Лично я пока не вижу предпосылок для того, чтобы действующий режим решился реально привлечь Порошенко к уголовной ответственности за его многочисленные преступления против Украины».

Напомним, решение о приводе экс-президента Украины на допрос в ГБР в качестве свидетеля было принято Печерским судом Киева 21 февраля. Согласно постановлению суда, второй допрос должен пройти 6 марта.

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко в общей сложности не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пообещали, что в случае дальнейших неявок на допросы будут вынуждены применить меры принудительного сопровождения.

В конце июля прошлого года, когда Порошенко все-таки прибыл на один из допросов в ГБР, его личный автомобиль попытались атаковать два ветерана АТО. Мужчины хотели «отблагодарить» экс-президента за низкое качество бронежилетов, поставляемых для ВСУ в Донбасс. Головань после этого заявил, что нападавшие должны сесть за решетку, как и те, кто «сливает» внутреннюю информацию из ГБР.