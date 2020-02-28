В Общественной палате предложили обязать соцсети реагировать на оскорбления госсимволов

Москва, 28 февраля. В Общественной палате РФ обсудили предложения по совершенствованию правового регулирования сети Интернет, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Одно из них – откорректировать существующий закон об оскорблении государственных символов в Сети так, чтобы обязать российские социальные сети реагировать на обращения общественников.

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций представила свой мониторинг реализации и предложения по совершенствованию законодательства в части пресечения размещения и распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей государственную символику Российской Федерации

По мнению председателя комиссии, руководителя рабочей группы Александра Малькевича, основная задача закона о запрете оскорбления государственных символов в Сети – актуализация существующего «офлайн» законодательства к требованиям сегодняшнего дня.

«Логично, что надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации, без малого 25 лет определяемое как противоправное действие, должно быть запрещено и в Интернете, – считает Малькевич. – Аналогичное законодательство действует и в других цивилизованных странах».

Напомним, в марте 2019 года был принят законопроект о запрете оскорбления российского общества и госсимволов в интернете. Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме (которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность) явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России.

При обнаружении такой информации генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием удалить ее или заблокировать, если в течение суток она не будет убрана с сайта. Доступ к ресурсу в этом случае ограничивается.

«Сегодня в России действует единая электронная платформа для подачи жалоб на случаи оскорбления госсимволов – сайт «Доступа нет». Ресурс позволяет упростить процедуру подачи жалоб, провести предварительную экспертизу и обеспечить оперативное принятие решений по законодательно запрещенному контенту. На той же платформе действует и сайт «Фейкам нет», предназначенный для борьбы с фейковыми новостями, – рассказал Александр Малькевич. – Оба этих так называемых лендинга модерируются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей».

При этом есть случаи, когда российские социальные сети реагируют вяло на обращения общественников или их игнорируют, отметил глава комиссии ОП РФ. По его словам, именно в этой части необходимо откорректировать закон.

Помимо этого изменения в законодательстве обсуждались вопросы фейковых новостей в социальных сетях и СМИ, безопасность персональных данных и личной информации при использовании смартфонов, угрозы интеллектуальных гаджетов.