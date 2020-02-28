Клишас рассказал, что тезисы о боге будут изложены в отдельной статье конституции

Москва, 28 февраля. Тезисы о боге будут внесены в отдельную статью Конституции РФ, однако принцип светского государства сохранится в тексте основного закона. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Андрей Клишас.

По его словам, в конституцию будет внесена поправка о необходимости уважительного отношения к памяти предков, которые «с верой в бога передали нам великую страну». При этом Россия останется светским государством.

«Принцип светского государства останется в конституции, как это и предусмотрено ее 14 и 28 статьями​​​. Эти положения останутся незыблемыми», — сказал Клишас.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.

В начале февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости внести в Конституцию РФ упоминание о боге. Патриарх выразил уверенность, что внесение в основной закон упоминания о боге будет соответствовать убеждениям большинства граждан России, которые привержены самым разным религиям.