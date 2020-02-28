Forbes исключил двух россиян из рейтинга миллиардеров

Москва, 28 февраля. Журнал Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян — основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова.

Предприниматели в январе продали компанию американскому венчурному фонду Insight Partners, сумма сделки составила пять миллиардов долларов. Forbes предполагал, что каждый из основателей стартапа получит более миллиарда.

Однако позже оказалось, что по условиям соглашения 10% доли Тимашева и Баронова перешли в опционный пул для ключевых сотрудников, что уменьшило их состояние до 900 миллионов долларов.

Вдобавок с этой суммы основатели заплатят налоги. Проживающий в Штатах Тимашев отдаст 31% своего состояния, а налоговый резидент Швейцарии Баронов — 20%, пишет «ФедералПресс».

«Forbes оценивает состояние Ратмира Тимашева в 680 миллионов долларов, Андрея Баронова — 770 миллионов долларов», — представил журнал обновленную информацию.

Напомним, что недавно владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин возглавил российскую часть богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов. Это больше, чем состояние главы «Лукойла» Вагита Алекперова и совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона, вошедших в тройку лидеров.

Ранее журнал сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера. Им стал предприниматель Николай Сторонский, состояние которого оценивается в 1,6 миллиарда долларов.