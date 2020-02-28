Композитор Артемьев возмутился использованием его музыки в шоу «Голос. Дети»

Москва, 28 февраля. Композитор Эдуард Артемьев назвал «самоуправством» использование без разрешения его музыки в выступлении конкурсантов шоу «Голос. Дети» Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой в эфире Первого канала.

В эфире седьмого сезона шоу «Голос. Дети» конкурсанты исполнили песню «Трава у дома» группы «Земляне». Ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров в YouTube, но затем был удален.

«Я высказал претензии… Без моего разрешения играется моя музыка — это главная тема к фильму «Сибириада» — во вступлении к песне, написанной композитором Владимиром Мигулей. Что это за самоуправство? Я такого вообще не встречал», ― возмутился композитор.

Артемьев отметил, что его менеджер занимается этим вопросом. Он подчеркнул, что права на музыку из «Сибириады» находятся «у него и только у него».

Бывший солист группы «Земляне» Сергей Скачков предположил, что ролик удалили с YouTube из-за нарушения авторских прав. Он рассказал, что у него пожизненные права на исполнение этой песни, но не эксклюзивные. Запрещать исполнять эту песню может лишь вдова композитора Владимира Мигули Марина.

«Скорее всего, там дело в аранжировке, изменено вступление и кода – это и есть нарушение. Там звучит музыка Артемьева», ― предположил певец.

Ранее скандал на шоу «Голос. Дети» разгорелся из-за победы в финале шоу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой с 56,5% голосов. Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие звезды. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу. В ходе спецвыпуска награды получили все участники финала шестого сезона шоу. Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери.