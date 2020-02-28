В Сеть утекли кадры со съемок нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль»

Москва, 28 февраля. В Сети появились первые кадры из нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль», главные роли в котором исполнили Адам Драйвер и Мэтт Деймон.

Действие картины происходит во Франции XIV века. Вернувшийся с войны рыцарь обвиняет своего друга в том, что тот изнасиловал его жену. Чтобы разрешить конфликт, он обращается к королю Франции, и тот решает устроить суд поединком. В случае победы рыцаря его честь и доброе имя будут восстановлены, однако если он проиграет, то его жена будет сожжена за ложные обвинения.

Adam Driver as Jacques Le Gris, The Last Duel Feb27, 2020 pic.twitter.com/g7uEI6i12h — Best of Adam Driver (@more_driver) February 27, 2020

Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver em set de The Last Duel



Via @ClickySound pic.twitter.com/g4p3hMmbfw — Adam Driver BR® (@AdamDriverBRA) February 27, 2020

Сценарий ленты основывается на одноименном романе Эрика Ягера. Помимо Адама Драйвера («Удача Логана») и Мэтта Деймона («Марсианин») в ленте также снимется Бен Аффлек («Перл-Харбор»). Примечательно, что Аффлек и Деймон, которые в реальной жизни являются близкими друзьями и не раз снимались вместе, работали над адаптации книги для экранизации. Режиссером ленты стал Ридли Скотт, снявший такие фильмы как «Чужой», «Гладиатор», «Царствие небесное», «Марсианин» и «Бегущий по лезвию».