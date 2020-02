В Сеть утекли кадры со съемок нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль»

Москва, 28 февраля. В Сети появились первые кадры из нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль», главные роли в котором исполнили Адам Драйвер и Мэтт Деймон.

Действие картины происходит во Франции XIV века. Вернувшийся с войны рыцарь обвиняет своего друга в том, что тот изнасиловал его жену. Чтобы разрешить конфликт, он обращается к королю Франции, и тот решает устроить суд поединком. В случае победы рыцаря его честь и доброе имя будут восстановлены, однако если он проиграет, то его жена будет сожжена за ложные обвинения.

