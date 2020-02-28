В Кривом Роге раскрыли правду о юридическом образовании Зеленского

Киев, 28 февраля. СМИ разобрались с неточностями в биографии президента Украины Владимира Зеленского и выяснили, где он получил образование юриста.

На официльном сайте указано, что Зеленский с 1995 по 2000 годы учился в Киевском национальном экономическом университете и получил квалификацию юриста. Но по факту Зеленский получал образование в Кривом Роге.

Он окончил Криворожский экономический институт имени Вадима Гетьмана. На то время институт был филиалом киевского университета. Поэтому Зеленский получил диплом главного вуза.

Как пишет новостное агентство «Харьков», с 1995 года будущий президент учился по специальности «правоведение». Однако на сайте вуза сказано, что соответствующая кафедра была создана в 1996 году.

Доцент криворожского института Валентин Орлов раскрыл правду о юридическом образовании Зеленского. По его словам, первый поток студентов на юридическую специальность набрали в 1994 году, а саму кафедру сформировали двумя годами позже.

Орлов сказал, что педагоги гордятся Зеленским.

«Не каждый вуз может похвастаться тем, что воспитал президента. Кроме Зеленского, у нас учились многие актеры «Квартала 95». Елена Кравец, например», — сказал доцент.

Он добавил, что многие депутаты из партии «Слуга народа» тоже выпускались в Кривом Роге или получали здесь второе высшее образование.

Ранее сообщалось, что социологи Центра имени Разумкова зафиксировали падение на Украине рейтинга Зеленского и его партии «Слуга народа». Президента поддерживают чуть больше 40%, а партию — 36% украинцев.