Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 февраля.

Вирус поразил легкие больного. Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса.

Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул СССР из победителей во Второй мировой войне. Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне.

Отмечается, что завтра будет опубликовано официальное объявление войны Сирии решением турецкого парламента. Турция ввела военное положение.

Самодельное устройство взорвалось в квартире в Калининском районе Петербурга. Инцидент попал на видео. Взрыв самодельного устройства в Петербурге попал на видео.

Бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко предложил «план» срыва строительства российских атомных субмарин. Экс-депутат Рады Сенченко предложил «план» срыва строительства атомных подлодок РФ.

ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, приблизительно в 04.00 по московскому времени. Четыре человека погибли в ДТП с «Газелью» в Кузбассе.

По мнению политолога, у Киева все еще остаются шансы на возврат контроля над Донбассом. Погребинский объяснил, в каком случае Киев может вернуть Донбас.с

Летевший в Бангкок самолет Boeing-777 возвращается в аэропорт «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле, сообщил источник ФАН. Летевший в Бангкок самолет «России» возвращается в Москву из-за треснувшего стекла.

Самолету США, вошедшему, вероятно, в воздушное пространство Китая, послали «большой лазерный привет». Баранец объяснил «большой лазерный привет» от Китая самолету-разведчику США.

Молодой человек избил бывшую участницу проекта «Дом-2» Ксению Кижаеву, полиция проводит проверку инцидента. Пьяную звезду «Дома-2» избили в Подмосковье.